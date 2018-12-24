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В "Борисполе" произошло "масштабное авиационное происшествие" (фото)

STYLERЖизнь    24.12.2018 - 08:48
В "Борисполе" произошло "масштабное авиационное происшествие" (фото)
Коллаж РБК-Украина

Неприятный инцидент произошел в аэропорту в ночь на 24 декабря

В столичном аэропорту "Борисполь" рухнула огромная празднично наряженная новогодняя елка. Соответствующее фото опубликовано в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Авторы поста назвали этот инцидент "масштабным авиационным происшествием".

"Масштабное авиационное происшествие в коррупционном и дорогом аэропорте "Борисполь": грохнулась красивая новогодняя ель. Впрочем, у нас все, как обычно - долб@бы рулят", - говорится в подписи к фото.

В &quot;Борисполе&quot; произошло &quot;масштабное авиационное происшествие&quot; (фото)

ЧП в "Борисполе" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети шутят, что причиной падения елки стал кот (в сети популярны забавные видео, на которых коты опрокидывают новогодние елки в домах своих хозяев). Но кота, к слову, на снимке не наблюдается. Поэтому, судя по всему, ни один пушистик во время инцидента в аэропорту не пострадал.

Напомним, что мы собрали для вас яркие фото главных елок украинских городов и выяснили, сколько власти некоторых населенных пунктов потратили на хвойных красавиц. 

Ранее мы писали о том, что украинцы посмеялись в сети над главной елкой Свалявы.

Также сообщалось, что на главной площади Соснице установили елку с кладбища

Видео: РБК-Украина

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