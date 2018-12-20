Як боротися з депресією: українцям дали пораду

Колаж РБК-Україна

Михайло Лабковський рекомендує звернутися до фахівців

Відомий психолог Михайло Лабковський розповів, чому люди страждають від депресії і дав поради, як з нею боротися. Відповідний пост експерт опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Для початку психолог зазначив, що депресія не лікується "позитивним мисленням" і "задушевними розмовами". Він стверджує, що поганий, пригнічений психічний стан має біохімічні коріння.

"До речі, далеко не всі депресії – це реакція на якісь втрати або складні події (такі види депресій називаються реактивними). Наприклад, депресія може настати через прийом певних препаратів, порушення метаболізму нейротрансмітерів і багато чого ще", - пише експерт.

У таких випадках психолог рекомендує відразу ж йти до фахівців - психіатра або психотерапевта, оскільки самостійно справитися з даною проблемою під силу далеко не кожному.

Лабковський додав: "Люди, які пропонують лікувати депресію якими-небудь шаманськими танцями чи духовними практиками, або неосвічені, або шарлатани. Ви не можете змусити свій мозок виробляти необхідні речовини: це все одно, що намагатися лікувати перелом подорожником".

Скріншот поста: (instagram.com/labkovskiyofficial)

Ми писали, що вчені виявили у людей нові бактерії, які провокують пригнічений психічний стан. Виявляється, що депресію у людини можуть викликати не тільки психологічні чинники, але й фізіологічні.

А також повідомляли, що у МОЗ розповіли, як розпізнати депресію.

Відео: РБК-Україна