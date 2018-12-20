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Как бороться с депрессией: украинцам дали совет

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 10:34
Как бороться с депрессией: украинцам дали совет
Коллаж РБК-Украина

Михаил Лабковский рекомендует обратиться к специалистам

Известный психолог Михаил Лабковский рассказал, почему люди страдают от депрессии и дал советы, как с ней бороться. Соответствующий пост эксперт опубликовал на своей странице в Instagram.

Для начала психолог отметил, что депрессия не лечится "позитивным мышлением" и "задушевными разговорами". Он утверждает, что угнетённое, подавленное психическое состояние имеет биохимические корни. 

"К слову, далеко не все депрессии – это реакция на какие-то потери или сложные события (такие виды депрессий называются реактивными). Например, депрессия может наступить из-за приёма определённых препаратов, нарушения метаболизма нейротрансмиттеров и много чего ещё", - пишет эксперт.

В таких случаях психолог рекомендует сразу же идти к специалистам - психиатру или психотерапевту, поскольку самостоятельно справиться с данной проблемой под силу далеко не каждому. 

Лабковский добавил: "Люди, которые предлагают лечить депрессию какими-нибудь шаманскими танцами или духовными практиками, либо необразованные, либо шарлатаны. Вы не можете заставить свой мозг вырабатывать необходимые вещества: это всё равно, что пытаться лечить перелом подорожником".

Как бороться с депрессией: украинцам дали советСкриншот поста: (instagram.com/labkovskiyofficial)

Мы писали, что ученые обнаружили у людей новые бактерии, которые провоцируют угнетённое, подавленное психическое состояние. Оказывается, депрессию у человека могут вызывать не только психологические факторы, но и физиологические.

А также сообщали, что в МОЗ рассказали, как распознать депрессию.

Видео: РБК-Украина

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