Как бороться с депрессией: украинцам дали совет

Михаил Лабковский рекомендует обратиться к специалистам
Известный психолог Михаил Лабковский рассказал, почему люди страдают от депрессии и дал советы, как с ней бороться. Соответствующий пост эксперт опубликовал на своей странице в Instagram.
Для начала психолог отметил, что депрессия не лечится "позитивным мышлением" и "задушевными разговорами". Он утверждает, что угнетённое, подавленное психическое состояние имеет биохимические корни.
"К слову, далеко не все депрессии – это реакция на какие-то потери или сложные события (такие виды депрессий называются реактивными). Например, депрессия может наступить из-за приёма определённых препаратов, нарушения метаболизма нейротрансмиттеров и много чего ещё", - пишет эксперт.
В таких случаях психолог рекомендует сразу же идти к специалистам - психиатру или психотерапевту, поскольку самостоятельно справиться с данной проблемой под силу далеко не каждому.
Лабковский добавил: "Люди, которые предлагают лечить депрессию какими-нибудь шаманскими танцами или духовными практиками, либо необразованные, либо шарлатаны. Вы не можете заставить свой мозг вырабатывать необходимые вещества: это всё равно, что пытаться лечить перелом подорожником".
Скриншот поста: (instagram.com/labkovskiyofficial)
Мы писали, что ученые обнаружили у людей новые бактерии, которые провоцируют угнетённое, подавленное психическое состояние. Оказывается, депрессию у человека могут вызывать не только психологические факторы, но и физиологические.
А также сообщали, что в МОЗ рассказали, как распознать депрессию.
Видео: РБК-Украина