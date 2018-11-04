ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Бійня в Керчі: аккаунт Рослякова зламали, що там знайшли

STYLERЖиття    04.11.2018 - 14:06
Ілюстративне фото (Styler, колаж)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Сторінка була створена під вигаданим іменем

У мережі показали листування зі сторінки винуватця керченської бійні Владислава Рослякова. Про це повідомляє "Обозреватель".

"Сторінка створена під вигаданим ім'ям. Аккаунт вдалося виявити завдяки пошуку по сторінкам інших школярів, з якими навчався Росляков", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, він домовлявся зустрінеться з якоїсь Лізою Панченко напередодні стрільби, скаржився на життя і натякав, що "у людей поки не стріляв", хвалився отриманою ліцензією на зброю і говорив, що хоче померти.

 

Фото: листування зі сторінки Рослякова (obozrevatel.com)

Нагадаємо, на території керченського політехнічного коледжу, в якому 17 жовтня сталася трагедія, знаходилося дві групи людей зі зброєю. Таку думку висловив військовий експерт і народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

Раніше ми повідомляли про те, що експерт вказав на чергові нестиковки в розслідуванні.

А також писали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

Новини України КерчКрим
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся