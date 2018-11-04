Бійня в Керчі: аккаунт Рослякова зламали, що там знайшли

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Сторінка була створена під вигаданим іменем

У мережі показали листування зі сторінки винуватця керченської бійні Владислава Рослякова. Про це повідомляє "Обозреватель".

"Сторінка створена під вигаданим ім'ям. Аккаунт вдалося виявити завдяки пошуку по сторінкам інших школярів, з якими навчався Росляков", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, він домовлявся зустрінеться з якоїсь Лізою Панченко напередодні стрільби, скаржився на життя і натякав, що "у людей поки не стріляв", хвалився отриманою ліцензією на зброю і говорив, що хоче померти.

Фото: листування зі сторінки Рослякова (obozrevatel.com)

Нагадаємо, на території керченського політехнічного коледжу, в якому 17 жовтня сталася трагедія, знаходилося дві групи людей зі зброєю. Таку думку висловив військовий експерт і народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

Раніше ми повідомляли про те, що експерт вказав на чергові нестиковки в розслідуванні.

А також писали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.