Трагедия в Керчи: эксперт указал на очередные нестыковки в расследовании

Коллаж РБК-Украина

Есть факторы, которые указывают на то, что Росляков возможно не совершал самоубийство

Военный эксперт отметил, что в расследовании массового убийства в оккупированной Керчи, существует множество нестыковок. Об этом пишет "Сегодня".

По мнению военного эксперта Олега Жданова, керченский стрелок Влад Росляков возможно действовал не один. Кроме того, при детальном изучении фото, эксперт отметил, что тело студента перемещали, что может опровергать версию о его самоубийстве.

"Считаю, что он не мог совершить это преступление. Тем более, есть еще одна деталь: фотографии, где он идет с ружьем, сделаны на лестничной площадке того корпуса, где нет учащихся – там ремонт. И там даже на фото есть заградительные ленты, натянутые на лестнице. А убитым он лежит совсем уже в другом корпусе. То есть идет полная нестыковка, когда сделана была фотография с оружием и когда произошло "самоубийство". Его убили, понятно, что он не застрелился сам. Вообще, у меня сложилось общее впечатление, что теракт в Керчи – трагический провал спецслужб России по совершению тяжких терактов с целью запугивания населения", – пояснил Жданов.

Также эксперт обратил внимание на то, что раненых после взрыва развезли по разным госпиталям и условно поделили на две группы: одни находятся в Севастопольском военном госпитале, а другие – в Феодосийском.

"Их развезли. Одного из Феодосии с пулей в позвоночнике доставили самолетом на операцию в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Бурденко в Москве. Это уже подтвержденные данные. То есть, считаю, если в общем и кратко, то этот теракт – неудачная попытка запугивания населения Крыма в плане протестных настроений. Чем больше народ боится, тем легче им управлять", – считает военный эксперт.

Кроме того, Жданов рассказал, что местные жители сообщают в социальных сетях о том, что сидят по домам и боятся выходить на улицу, а по поводу теракта нет ясной информации даже у жителей Керчи.

"Где интервью с выжившими? Где интервью с родственниками убитых? Почему их похоронили на следующее утро, а где экспертизы, где изъятые из тел осколки, пули и т.д.? Кстати, сегодня блогер из Меджлиса (женщина, крымская татарка), которая пишет под псевдонимом по понятным причинам, выдвинула версию, что в Керчи может быть целая серия терактов из-за того, что Керченский мост "плывет", и когда его разрушение станет необратимым процессом, его подорвут и скажут, что это сделала ДРГ. Но для этого надо сделать предпосылки, что, мол, в Керчи периодически происходят теракты и "атаки" ДРГ иностранных государств. В первую очередь, наверное, якобы Украины и США", - резюмировал Жданов.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что стало известно о здоровье пострадавших в Керчи студентов.

А также мы писали о том, что российские СМИ "смогли" взять интервью у студентки, которая погибла.

Видео: РБК-Украина