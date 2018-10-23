Трагедія в Керчі: експерт вказав на чергові нестиковки в розслідуванні

Колаж РБК-Україна

Є фактори, які вказують на те, що Росляков можливо не здійснював самогубство

Військовий експерт зазначив, що у розслідуванні масового вбивства в окупованій Керчі, існує безліч нестиковок. Про це пише "Сьогодні".

На думку військового експерта Олега Жданова, керченський стрілок Влад Росляков можливо діяв не один. Крім того, при детальному вивченні фото, експерт зазначив, що тіло студента переміщали, що може спростовувати версію про його самогубство.

"Вважаю, що він не міг скоїти цей злочин. Тим більше, є ще одна деталь: фотографії, де він йде з рушницею, зроблені на сходовому майданчику того корпусу, де немає учнів – там ремонт. І там навіть на фото є загороджувальні стрічки, натягнуті на сходах. А убитим він лежить зовсім в іншому корпусі. Тобто йде повна нестиковка, коли була зроблена фотографія з зброєю і коли відбулося "самогубство". Його вбили, зрозуміло, що він не застрелився сам. Взагалі, у мене склалося загальне враження, що теракт в Керчі – трагічний провал спецслужб Росії по скоєнню тяжких терактів з метою залякування населення", – пояснив Жданов.

Також експерт звернув увагу на те, що поранених після вибуху розвезли по різних шпиталях і умовно поділили на дві групи: одні перебувають у Севастопольському військовому госпіталі, а інші – у Феодосійському.

"Їх розвезли. Одного з Феодосії з кулею в хребті доставили літаком на операцію в Національний медичний дослідний центр нейрохірургії імені академіка Н. Бурденка в Москві. Це вже підтверджені дані. Тобто, вважаю, якщо в загальному і коротко, то цей теракт – невдала спроба залякування населення Криму в плані протестних настроїв. Чим більше народ боїться, тим легше ним управляти", – вважає військовий експерт.

Крім того, Жданов розповів, що місцеві жителі повідомляють в соціальних мережах про те, що сидять по домівках і бояться виходити на вулицю, а з приводу теракту немає ясної інформації навіть у жителів Керчі.

"Де інтерв'ю з ними? Де інтерв'ю з родичами убитих? Чому їх поховали на наступний ранок, а де експертизи, де вилучені з тіл осколки, кулі і т. д.? До речі, сьогодні блогер з Меджлісу (жінка, кримська татарка), яка пише під псевдонімом зі зрозумілих причин, висунула версію, що в Керчі може бути ціла серія терактів через те, що Керченський міст "пливе", і коли його руйнування стане незворотнім процесом, його підірвуть і скажуть, що це зробила ДРГ. Але для цього треба зробити передумови, що, мовляв, у Керчі періодично відбуваються теракти і "атаки" ДРГ іноземних держав. В першу чергу, напевно, начебто України та США", - резюмував Жданов.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про здоров'я постраждалих у Керчі студентів.

А також ми писали про те, що російські ЗМІ "змогли взяти інтерв'ю у студентки, яка загинула.

Відео: РБК-Україна