Трагедия в Керчи: стало известно о здоровье пострадавших студентов

Коллаж РБК-Украина

Некоторые дети начали отмечать ухудшение здоровья через несколько дней после трагедии

В сети сообщили, что после страшного массового убийства в политехническом колледже в Керчи, в больницах остается 47 пострадавших. Об этом сообщили в Telegram-канале Life shot.

На данным момент пострадавшие после расстрела и взрывов в политехническом колледже находятся в больницах оккупированного Крыма, а также часть из них вывезли в больницы Москвы и Краснодара.

Известно, что три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 8 человек в тяжелом состоянии. 20 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, и еще 16 – в удовлетворительном состоянии.

Как сообщают медики, все крайне тяжелые и тяжелые пациенты находятся в стабильном состоянии. У них не наблюдается отрицательной динамики.

Скриншот поста (telegram.org/Lshort)

Также сообщается, что некоторые студенты, которых осматривали врачи сразу после ЧП и отпустили домой, начали наблюдать ухудшение самочувствия через несколько дней. В Telegram-канале Mash сообщили о 16-летней Лере Кочкиной, которая была в самом эпицентре взрыва.

Скриншот фото (telegram.org/breakingmash)

Девушку осмотрели и отпустили домой, а через день она начала терять слух и зрение. После осмотра выяснилось, что у Леры лопнула барабанная перепонка и в ноге остались осколки.

Девушке отказали в госпитализации в первой городской больнице Керчи, куда свозили всех пострадавших после взрыва, и отправили в больницу по месту прописки. Позже выяснилось, что на обещанную компенсацию и бесплатное лечение Лера Кочкина также не сможет претендовать, так как изначально врачи, которые работали на месте происшествия, записали ее фамилию неправильно. Девочке грозит потеря слуха.

Скриншот поста (telegram.org/breakingmash)

Напомним, ранее мы писали о том, что появились новые данные о действиях стрелка перед взрывом.

А также сообщали, что парень одной из погибших девушек, попытался покончить с собой и выпрыгнул из окна. Он остался жив.

Видео: РБК-Украина