Трагедия в Керчи: появились новые данные о действиях стрелка перед взрывом

Коллаж РБК-Украина

Следователи обнаружили новые данные о том, что делал Росляков перед преступлением

Керченский стрелок Влад Росляков, который совершил массовое убийство в политехническом колледже 17 октября, перед преступлением сжег личные вещи, а также закопал сейф. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Незадолго до нападения на студентов политехнического колледжа в Керчи, Влад Росляков устроил костер на пустыре из своих личных вещей. В огонь попали тетради, фотографии, флешки, сим-карта и Библия. Там же, на пустыре студент закопал сейф, содержимое которого пока не известно.

Следователи утверждают, что Влад Росляков действовал один и готовился к преступлению почти полтора года. Однако накануне бойни, он пришел в квартиру бабушки, у которой украл деньги на покупку боеприпасов, в компании двух неизвестных мужчин в военной форме. Студент забрал все фото из семейного альбома.

Также известно, что Росляков прошел подготовку по стрельбе за неделю до трагедии. В социальных сетях появилась фотография студента, который позирует возле пораженной мишени в форме лагеря "Артек" и с оружием в руках. Учения прошли под патронатом Министерства внутренних дел РФ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появилось видео с тренировочной базы Владислава Рослякова.

А также мы писали о том, что Влад Росляков ограбил собственную бабушку для того, чтобы использовать средства на покупку оружия.

Видео: РБК-Украина