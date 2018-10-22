Трагедія в Керчі: з'явилися нові дані про дії стрілка перед вибухом

Колаж РБК-Україна

Слідчі виявили нові дані про те, що робив Росляков перед злочином

Керченський стрілок Влад Росляков, який скоїв масове вбивство в політехнічному коледжі 17 жовтня, перед злочином спалив особисті речі, а також закопав сейф. Про це повідомляє РЕН-ТВ.

Незадовго до нападу на студентів політехнічного коледжу в Керчі, Влад Росляков влаштував багаття на пустирі зі своїх особистих речей. У вогонь потрапили зошити, фотографії, флешки, сім-карта і Біблія. Там же, на пустирі студент закопав сейф, вміст якого поки не відомо.

Слідчі стверджують, що Влад Росляков діяв один і готувався до злочину майже півтора року. Проте напередодні бійні, він прийшов в квартиру бабусі, у якої вкрав гроші на купівлю боєприпасів, в компанії двох невідомих чоловіків у військовій формі. Студент забрав всі фото з сімейного альбому.

Також відомо, що Росляков пройшов підготовку по стрільбі за тиждень до трагедії. У соціальних мережах з'явилася фотографія студента, який позує біля ураженої мішені у формі табору "Артек" і зі зброєю в руках. Навчання пройшли під патронатом Міністерства внутрішніх справ РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилося відео з тренувальної бази Владислава Рослякова.

А також ми писали про те, що Влад Росляков пограбував власну бабусю для того, щоб використати кошти на купівлю зброї.

Відео: РБК-Україна