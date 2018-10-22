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Трагедія в Керчі: стало відомо про здоров'я постраждалих студентів

STYLERЖиття    22.10.2018 - 17:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Деякі діти почали відзначати погіршення здоров'я через кілька днів після трагедії

У мережі повідомили, що після страшного масового вбивства в політехнічному коледжі в Керчі, у лікарнях залишається 47 постраждалих. Про це повідомили в Telegram-каналі Life shot.

На даний момент постраждалі після розстрілу і вибухів у політехнічному коледжі перебувають у лікарнях окупованого Криму, а також частину з них вивезли до лікарень Москви та Краснодару.

Відомо, що три людини перебувають у вкрай важкому стані, ще 8 людей у важкому стані. 20 постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, та ще 16 – в задовільному стані.

Як повідомляють медики, все вкрай важкі і важкі пацієнти перебувають у стабільному стані. У них не спостерігається негативної динаміки.

Трагедія в Керчі: стало відомо про здоров'я постраждалих студентів

Скріншот поста (telegram.org/Lshort)

Також повідомляється, що деякі студенти, яких оглядали лікарі відразу після НП і відпустили додому, почали спостерігати погіршення самопочуття через кілька днів. У Telegram-каналі Mash повідомили про 16-річну Леру Кочкіну, яка була в самому епіцентрі вибуху.

Трагедія в Керчі: стало відомо про здоров'я постраждалих студентів

Скріншот фото (telegram.org/breakingmash)

Дівчину оглянули і відпустили додому, а через день вона почала втрачати слух і зір. Після огляду з'ясувалося, що в Лери лопнула барабанна перетинка і в нозі залишилися осколки.

Дівчині відмовили в госпіталізації у першій міській лікарні Керчі, куди звозили всіх постраждалих після вибуху, і відправили в лікарню за місцем прописки. Пізніше з'ясувалося, що на обіцяну компенсацію і безкоштовне лікування Лера Кочкіна також не зможе претендувати, так як спочатку лікарі, які працювали на місці події, записали її прізвище неправильно. Дівчинці загрожує втрата слуху.

Трагедія в Керчі: стало відомо про здоров'я постраждалих студентів

Скріншот поста (telegram.org/breakingmash)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися нові дані про дії стрілка перед вибухом.

А також повідомляли, що хлопець однієї із загиблих дівчат, спробував покінчити з собою і вистрибнув з вікна. Він залишився живий.

Відео: РБК-Україна

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