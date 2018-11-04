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Бойня в Керчи: аккаунт Рослякова взломали, что там нашли

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 14:06
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Страница была создана под вымышленным именем

В сети показали переписку со страницы виновника керченской бойни Владислава Рослякова. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Страница создана под вымышленным именем. Аккаунт удалось обнаружить благодаря поиску по страницам других школьников, с которыми учился Росляков", - говорится в сообщении.

В частности, он договаривался встретится с некой Лизой Панченко накануне стрельбы, жаловался на жизнь и намекал, что "в людей пока не стрелял", хвастался полученной лицензией на оружие и говорил, что хочет умереть.

 

Фото: переписка со страницы Рослякова (obozrevatel.com)

Напомним, на территории керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября произошла трагедия, находилось две группы людей с оружием. Такое мнение высказал военный эксперт и народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт указал на очередные нестыковки в расследовании.

А также писали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.

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