Бійня в Керчі: у Влада Рослякова знайшли ще один таємний акаунт

Колаж РБК-Україна

Деякі частини видаленого листування вдалося відновити

У "керченського стрілка" Влада Рослякова, який 17 жовтня 2018 року влаштував розстріл студентів у політехнічному коледжі, виявили ще один таємний акаунт у соціальних мережах. Про це пише видання "Московський комсомолець".

Аккаунт був зареєстрований на ім'я Анатолія Смирнова, але однокурсники підтвердили, що за цим псевдонімом ховався саме Влад Росляков. Він писав їм саме з цієї сторінки навіть у той день, коли сталася трагедія.

Більшість листувань були видалені, залишилося тільки п'ять – два листування з дівчатами і три – з друзями по коледжу.

З повідомлень стало ясно, що до останнього дня Влад Росляков виконував всі домашні завдання, старанно вчився і навіть хвалився тим, що здав практичну роботу і креслення.

Крім того, він обговорював з приятелями колишніх однокласниць, випитував, хто з них зараз чим займається.

Видання повідомляє, що їм вдалося відновити деякий видалені діалоги.

"Звичайна балаканина — про навчання, про конспекти він питав. Влад до навчання завжди уважно ставився, адже він за три роки навчання жодне заняття без поважної причини не пропустив. Домашку завжди робив вчасно", — розповів один з хлопців, чиє листування виявилася знищеним.

Також там були видалені листування з дівчатами. З деякими він фліртував, з деякими обговорював комп'ютерні ігри.

Однак було три профіля, які насторожили журналістів. Один з них – "Зброяр Керч". З'ясувалося, що адміністратор цього пабліка є співробітником магазину "Зброяр", де Росляков купував патрони. Магазин був закритий в той же день, коли сталася трагедія в коледжі. Через тиждень він знову запрацював.

Крім того, Влад Росляков листувався з адміністратором ще одного збройового пабліка — Shotgun Ukraine. Адміністратор розповів, що Влад консультувався на тему зброї і повідомив, що у них продається тільки легальна зброя, яку можна купити тільки з офіційним дозволом.

І нарешті, був виявлений ще один акаунт з ніком Рудольф Гесс. Судячи по сторінці – його власник прихильник націоналістичної ідеології. У самому профілі записів майже немає, але серед друзів – любителі ставити на аватарки Гітлера, свастику і зброю.

Крім того, Рудольф Гесс є адміністратором пабліка, де публікуються анонси таких книг, як "Скінхеди", "Ненарождені вбивці", "Секретна інструкція ЦРУ по техніці обманних трюків і введенню в оману", "Куховарська книга анархіста" та інші. Практично всі ці книги заборонені в Росії. У приватній переписці цей чоловік підтвердив, що в співтоваристві збирали гроші на патрони для Рослякова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі нові подробиці про похорон "керченського стрілка" Влада Рослякова.

А також ми писали про те, що в речах Рослякова знайшли важливий речовий доказ.

Відео: РБК-Україна