Трагедия в Керчи: появилась новая информация о похоронах Влада Рослякова

Фото: коллаж РБК-Украина

Студента до сих пор не похоронили

Тело "керченского стрелка" Влада Рослякова, который 17 октября ворвался в здание политехнического колледжа в Керчи и устроил там стрельбу и взрывы, до сих пор находится в морге. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Тело четверокурсника Влада Рослякова, который предположительно совершил самоубийство после того, как расстрелял студентов и взорвал два самодельных устройства на территории политехнического колледжа 17 октября 2018 года, до сих пор находится в морге одного из медицинских учреждений Керчи. Студента до сих пор не похоронили, так как как за его телом никто не явился.

"По захоронению тела нет данных, так как за телом никто не обратился", - рассказал источник в комментарии.

Мама Влада Рослякова, которая до трагедии работала санитаркой в местном онкодиспансере, на данный момент не работает и находится в одной из больниц Керчи на лечении. Отец студента также за телом сына не обращался.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что тело Влада Рослякова обещали отдать матери через две недели, которые были нужны для проведения различных экспертиз. Его должны были похоронить отдельно, в специальном секторе кладбища для бездомных и безродных.

А также мы писали о том, что озвучена новая версия трагедии в Керчи.

Военный эксперт и народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук высказал предположение, что Влад Росляков не покончил жизнь самоубийством, а его ликвидировали организаторы теракта в политехническом колледже.

Видео: РБК-Украина