Трагедія в Керчі: з'явилася нова інформація про похорон Влада Рослякова

Фото: колаж РБК-Україна

Студента досі не поховали

Тіло "керченського стрілка" Влада Рослякова, який 17 жовтня увірвався в будівлю політехнічного коледжу в Керчі і влаштував там стрілянину та вибухи, досі знаходиться в морзі. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Тіло четвертокурсника Влада Рослякова, який імовірно скоїв самогубство після того, як розстріляв студентів і підірвав два саморобних пристрої на території політехнічного коледжу 17 жовтня 2018 року, досі знаходиться в морзі одного з медичних закладів Керчі. Студента досі не поховали, так як за його тілом ніхто не з'явився.

"По похованню тіла немає даних, так як за тілом ніхто не звернувся", - розповіло джерело в коментарі.

Мама Влада Рослякова, що до трагедії працювала санітаркою в місцевому онкодиспансері, на даний момент не працює і знаходиться в одній з лікарень Керчі на лікуванні. Батько студента також за тілом сина не звертався.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що тіло Влада Рослякова обіцяли віддати матері через два тижні, які були потрібні для проведення різних експертиз. Його мали поховати окремо, в спеціальному секторі кладовища для бездомних і безрідних.

А також ми писали про те, що озвучена нова версія трагедії в Керчі.

Військовий експерт і народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук висловив припущення, що Влад Росляков не покінчив життя самогубством, а його ліквідували організатори теракту в політехнічному коледжі.

Відео: РБК-Україна