"События развивались не по сценарию": озвучена новая версия трагедии в Керчи

Коллаж РБК-Украина

Он утверждает, что в политехническом колледже была перестрелка между двумя вооруженными группами

На территории керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября произошла трагедия, находилось две группы людей с оружием. Такое мнение высказал военный эксперт и народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook со ссылкой на оперативные данные группы "Информационное Сопротивление-Крым".

Он сообщил, что в учебном заведении находилось две группы военных. Первая – предположительно спецназ. Вторая – сотрудники ФСБ. Между ними завязалась перестрелка, а после этого прогремело два взрыва.

Дмитрий Тымчук обратил внимание, что большинство погибших получили смертельные ранения из нарезного огнестрельного оружия, а у Влада Рослякова при себе имелось помповое ружье.

"Источники группы "ИС-Крым" сообщают, что в здании колледжа прогремело два взрыва разной мощности, а большинство погибших и пострадавших получили ранения именно из нарезного огнестрельного оружия, а не помпового ружья из которого вел огонь Росляков", - написал Тымчук.

Он предположил, что организаторы теракта на определенном этапе поняли, что события развиваются не по плану и студент вышел из-под контроля, поэтому решили его ликвидировать в здании колледжа, чтобы он не попал живым или раненым в руки ФСБ или МВД.

"Вышеизложенное объясняет первоначальный ступор российской пропаганды, не получившей в начале четких инструкций по освещению события. Именно этим объясняется сумбур высказывавшихся и менявшихся на ходу версий, на что уже обратили внимание эксперты", - акцентировал Тымчук.

Скриншот поста (facebook.com/dmitry.tymchuk)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что эксперт указал на очередные нестыковки в расследовании.

А также писали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.

Видео: РБК-Украина