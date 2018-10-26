"Події розвивалися не за сценарієм": озвучена нова версія трагедії в Керчі

Колаж РБК-Україна

Він стверджує, що в політехнічному коледжі була перестрілка між двома озброєними групами

На території керченського політехнічного коледжу, в якому 17 жовтня сталася трагедія, знаходилося дві групи людей зі зброєю. Таку думку висловив військовий експерт і народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці Facebook з посиланням на оперативні дані групи "Інформаційний Опір-Крим".

Він повідомив, що в навчальному закладі знаходилося дві групи військових. Перша – імовірно спецназ. Друга – співробітники ФСБ. Між ними зав'язалася перестрілка, а після цього прогриміло два вибухи.

Дмитро Тимчук звернув увагу, що більшість загиблих отримали смертельні поранення з нарізної вогнепальної зброї, а у Влада Рослякова при собі була помпова рушниця.

"Джерела групи "ІС-Крим" повідомляють, що в будівлі коледжу прогриміло два вибухи різної потужності, а більшість загиблих і постраждалих отримали поранення саме з нарізної вогнепальної зброї, а не помпової рушниці з якої вів вогонь Росляков", - написав Тимчук.

Він припустив, що організатори теракту на певному етапі зрозуміли, що події розвиваються не за планом і студент вийшов з-під контролю, тому вирішили його ліквідувати в будівлі коледжу, щоб він не потрапив живим або пораненим в руки ФСБ чи МВС.

"Вищевикладене пояснює початковий ступор російської пропаганди, яка не отримала на початку чітких інструкцій щодо висвітлення події. Саме цим пояснюється сумбур який висловлювлювався і мінялися на ходу версії, на що вже звернули увагу експерти", - акцентував Тимчук.

Скріншот поста (facebook.com/dmitry.tymchuk)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що експерт вказав на чергові нестиковки в розслідуванні.

А також писали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

Відео: РБК-Україна