Бойня в Керчи: у Влада Рослякова нашли еще один тайный аккаунт

Коллаж РБК-Украина

Некоторые части удаленной переписки удалось восстановить

У "керченского стрелка" Влада Рослякова, который 17 октября 2018 году устроил расстрел студентов в политехническом колледже, обнаружили еще один тайный аккаунт в социальных сетях. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

Аккаунт был зарегистрирован на имя Анатолия Смирнова, но однокурсники подтвердили, что за этим псевдонимом скрывался именно Влад Росляков. Он писал им именно с этой страницы даже в тот день, когда произошла трагедия.

Большинство переписок были удалены, осталось только пять – две переписки с девушками и три – с друзьями по колледжу.

Из сообщений стало ясно, что до последнего дня Влад Росляков выполнял все домашние задания, прилежно учился и даже хвастался тем, что сдал практическую работу и чертежи.

Кроме того, он обсуждал с приятелями бывших одноклассниц, выспрашивал, кто из них сейчас чем занимается.

Издание сообщает, что им удалось восстановить некоторое удаленные диалоги.

"Обычный треп — про учебу, про конспекты он спрашивал. Влад к учебе всегда внимательно относился, он ведь за три года обучения ни одно занятие без уважительной причины не пропустил. Домашку всегда делал вовремя", — рассказал один из парней, чья переписка оказалась уничтожена.

Также там были удаленные переписки с девушками. С некоторыми он флиртовал, с некоторыми обсуждал компьютерные игры.

Однако было три профиля, которые насторожили журналистов. Один из них – "Оружейник Керчь". Выяснилось, что администратор этого паблика является сотрудником магазина "Оружейник", где Росляков покупал патроны. Магазин был закрыт в тот же день, когда произошла трагедия в колледже. Спустя неделю он снова заработал.

Кроме того, Влад Росляков переписывался с администратором еще одного оружейного паблика — Shotgun Ukraine. Администратор рассказал, что Влад консультировался на тему оружия и сообщил, что у них продается только легальное оружие, которое можно купить только с разрешением.

И наконец, был обнаружен еще один аккаунт с ником Рудольф Гесс. Судя по странице – его владелец приверженец националистической идеологии. В самом профиле записей почти нет, но среди друзей – любители ставить на аватарки Гитлера, свастику и оружие.

Кроме того, Рудольф Гесс является администратором паблика, где публикуются анонсы таких книг, как "Скинхеды", "Неприрожденные убийцы", "Секретная инструкция ЦРУ по технике обманных трюков и введению в заблуждение", "Поваренная книга анархиста" и другие. Практически все эти книги запрещены в России. В частной переписке этот мужчина подтвердил, что в сообществе собирали деньги на патроны для Рослякова.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известны новые подробности о похоронах "керченского стрелка" Влада Рослякова.

А также мы писали о том, что в вещах Рослякова нашли важный вещдок.

Видео: РБК-Украина