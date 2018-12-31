Бійці ООС на Донбасі записали зворушливе привітання для українців

Колаж РБК-Україна

У новорічних відеороликах військові зачитали вітальні вірші

Українські військові операції Об'єднаних сил на Донбасі записали оригінальне і зворушливе відео, в якому привітали з Наступаючим Новим роком і Різдвом. Відповідне відео розмістили на сторінці Операції Об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook.

У запису відеоролика брали участь бійці з різних підрозділів. Вони прочитали зворушливий вірш українською мовою. Фоном для привітання стала мелодія "Щедрика" авторства Леонтовича.

"Коли проб'є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,

Згадай про нас. І вся твоя родина, прийми вітання з окопів, побратим.

Ми молимось, щоб новорічне свято могли батьки із дітьми зустрічать.

Ми молимось, аби старенька могла мати дітей в своїй оселі привітать

Ми просимо Господа, щоб не свистіли кулі, щоб не здригалася від вибухів земля.

Щоб в новим році не вкорочувались долі. Зі старим роком щоб закінчилась війна.

Коли проб'є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,

Прийми мої вітання, Україно. З окопів привітання дорогим".

Ще одне відео записали бійці 10-ої гірничо-штурмової бригади. У відеоролику святковий вірш зачитав Дід Мороз в сонцезахисних окулярах.

"Шлях привів до України,

Тут радію серцем я,

Це улюблена країна

Світла, Бога і моя!

Казка тихо з неба ллється,

Вкрита ковдрою земля,

Рік з нуля годин почнеться

ось і я почну – з "нуля".

Най сьогодні свято буде,

Янгол вкриє в два крила,

Тут в окопах справжні люди,

Гідні шані та тепла.

Світ живе – вони воюють,

Хтось не зміг – вони змогли,

Щедро дарують кожному

Змогу сісти за столи"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ВСУ просунулися вперед за 2019 рік.

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