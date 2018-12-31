Бійці ООС на Донбасі записали зворушливе привітання для українців

У новорічних відеороликах військові зачитали вітальні вірші
Українські військові операції Об'єднаних сил на Донбасі записали оригінальне і зворушливе відео, в якому привітали з Наступаючим Новим роком і Різдвом. Відповідне відео розмістили на сторінці Операції Об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook.
У запису відеоролика брали участь бійці з різних підрозділів. Вони прочитали зворушливий вірш українською мовою. Фоном для привітання стала мелодія "Щедрика" авторства Леонтовича.
"Коли проб'є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,
Згадай про нас. І вся твоя родина, прийми вітання з окопів, побратим.
Ми молимось, щоб новорічне свято могли батьки із дітьми зустрічать.
Ми молимось, аби старенька могла мати дітей в своїй оселі привітать
Ми просимо Господа, щоб не свистіли кулі, щоб не здригалася від вибухів земля.
Щоб в новим році не вкорочувались долі. Зі старим роком щоб закінчилась війна.
Коли проб'є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,
Прийми мої вітання, Україно. З окопів привітання дорогим".
Ще одне відео записали бійці 10-ої гірничо-штурмової бригади. У відеоролику святковий вірш зачитав Дід Мороз в сонцезахисних окулярах.
"Шлях привів до України,
Тут радію серцем я,
Це улюблена країна
Світла, Бога і моя!
Казка тихо з неба ллється,
Вкрита ковдрою земля,
Рік з нуля годин почнеться
ось і я почну – з "нуля".
Най сьогодні свято буде,
Янгол вкриє в два крила,
Тут в окопах справжні люди,
Гідні шані та тепла.
Світ живе – вони воюють,
Хтось не зміг – вони змогли,
Щедро дарують кожному
Змогу сісти за столи"
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ВСУ просунулися вперед за 2019 рік.
А також розповідали про те, що в мережі запустили флешмоб в підтримку воїнів.