Бойцы ООС на Донбассе записали трогательное поздравление для украинцев

Коллаж РБК-Украина

В новогодних видеороликах военные зачитали поздравительные стихотворения

Украинские военные из операции Объединенных сил на Донбассе записали оригинальное и трогательное видео, в котором поздравили с Наступающим Новым годом и Рождеством. Соответствующее видео разместили на странице Операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В записи видеоролика участвовали бойцы из разных подразделений. Они прочитали трогательное стихотворение на украинском языке. Фоном для поздравления стала мелодия "Щедрика" авторства Леонтовича.

"Коли проб`є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,

Згадай про нас. І вся твоя родина, прийми вітання з окопів, побратим.

Ми молимось, щоб новорічне свято могли батьки із дітьми зустрічать.

Ми молимось, аби старенька мати могла дітей в своїй оселі привітать

Ми просим Господа, щоб не свистіли кулі, щоб не здригалася від вибухів земля.

Щоб в новім році не вкорочувались долі. Зі старим роком щоб закінчилась війна.

Коли проб`є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,

Прийми мої вітання, Україно. З окопів привітання дорогим".

Еще одно видео записали бойцы 10-ой горно-штурмовой бригады. В видеоролике праздничное стихотворение зачитал Дед Мороз в солнцезащитных очках.

"Шлях привів до України,

Тут радію серцем я,

Це улюблена країна

Світла, Бога і моя!

Казка тихо з неба ллється,

Вкрита ковдрою земля,

Рік з нуля годин почнеться

Ось і я почну – з "нуля".

Най сьогодні свято буде,

Янгол вкриє в два крила,

Тут в окопах справжні люди,

Гідні шани та тепла.

Світ живе – вони воюють,

Хтось не зміг – вони змогли,

Щедро кожному дарують

Змогу сісти за столи"

Напомним, ранее мы писали о том, как ВСУ продвинулись вперед за 2019 год.

А также рассказывали о том, что в сети запустили флешмоб в поддержку воинов.