Бойцы ООС на Донбассе записали трогательное поздравление для украинцев

В новогодних видеороликах военные зачитали поздравительные стихотворения
Украинские военные из операции Объединенных сил на Донбассе записали оригинальное и трогательное видео, в котором поздравили с Наступающим Новым годом и Рождеством. Соответствующее видео разместили на странице Операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.
В записи видеоролика участвовали бойцы из разных подразделений. Они прочитали трогательное стихотворение на украинском языке. Фоном для поздравления стала мелодия "Щедрика" авторства Леонтовича.
"Коли проб`є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,
Згадай про нас. І вся твоя родина, прийми вітання з окопів, побратим.
Ми молимось, щоб новорічне свято могли батьки із дітьми зустрічать.
Ми молимось, аби старенька мати могла дітей в своїй оселі привітать
Ми просим Господа, щоб не свистіли кулі, щоб не здригалася від вибухів земля.
Щоб в новім році не вкорочувались долі. Зі старим роком щоб закінчилась війна.
Коли проб`є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,
Прийми мої вітання, Україно. З окопів привітання дорогим".
Еще одно видео записали бойцы 10-ой горно-штурмовой бригады. В видеоролике праздничное стихотворение зачитал Дед Мороз в солнцезащитных очках.
"Шлях привів до України,
Тут радію серцем я,
Це улюблена країна
Світла, Бога і моя!
Казка тихо з неба ллється,
Вкрита ковдрою земля,
Рік з нуля годин почнеться
Ось і я почну – з "нуля".
Най сьогодні свято буде,
Янгол вкриє в два крила,
Тут в окопах справжні люди,
Гідні шани та тепла.
Світ живе – вони воюють,
Хтось не зміг – вони змогли,
Щедро кожному дарують
Змогу сісти за столи"
Напомним, ранее мы писали о том, как ВСУ продвинулись вперед за 2019 год.
А также рассказывали о том, что в сети запустили флешмоб в поддержку воинов.