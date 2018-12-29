"Воспоминания возвращаются": в сети запустили флешмоб в поддержку воинов

Фото: Боец АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украинцев призывают помогать ветеранам, у которых произошли "флешбеки"

В сети организовали флешмоб в поддержку украинских ветеранов, которых во время повседневной жизни "накрывают" воспоминания. Об этом говорится на странице "Благодаря тебе" в Facebook.

Так, во время обычной жизни, некоторых ветеранов войны на Донбасс могут "накрыть" воспоминания о войне. В такие моменты, утверждают психологи, они могут становиться агрессивными и неконтролируемыми. Поэтому важно "вырвать" их из этого состояния.

"Воспоминания возвращаются иногда в виде неожиданных переживаний – флешбэков, уже в обычной жизни. "Благодаря тебе" – кампания благодарности военным и ветеранам.

На опубликованном ролике видно, как ветерана "накрывает" флешбэк прямо в школе. В этот момент один из мужчин благодарит его за мирное небо над головой.

Особенно важным, утверждают организаторы, эта кампания является во время новогодних праздников.

"На наш взгляд, эту историю важно рассказать именно сейчас. В период праздников мы должны помнить о наших военных. Они дают нам возможность встретить Рождество и Новый год в мирных городах и также защищают тех, кто близок к войне", - подчеркнула Ивона Костина.

Видео: украинцев призвали поддержать ветеранов ООС (facebook.com/zavdyakytobi)

Подчеркнем, что в ней уже взяли участие таки звезды, как Андрей Хлывнюк, Антон Слепаков, Джамала, Кристина Соловей, Ирма Витовская и другие.

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