ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Спогади повертаються": в мережі запустили флешмоб в підтримку воїнів

STYLERВійна    29.12.2018 - 15:17
"Спогади повертаються": в мережі запустили флешмоб в підтримку воїнів
Фото: Боєць АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Українців закликають допомагати ветеранам, у яких відбулися "флешбеки"

У мережі організували флешмоб на підтримку українських ветеранів, яких під час повсякденного життя "накривають" спогади. Про це йдеться на сторінці "Завдяки тобі" Facebook.

Так, під час звичайного життя, деяких ветеранів війни на Донбас можуть "накрити" спогади про війну. В такі моменти, стверджують психологи, вони можуть ставати агресивними і неконтрольованими. Тому важливо "вирвати" їх з цього стану.

"Спогади повертаються іноді у вигляді несподіваних переживань – флешбеків, вже в звичайному житті. "Завдяки тобі" – кампанія подяки військовим та ветеранам.

На опублікованому ролику видно, як ветерана "накриває" флешбек прямо в школі. У цей момент один з чоловіків дякує йому за мирне небо над головою.

Особливо важливим, стверджують організатори, ця кампанія є під час новорічних свят.

"На наш погляд, цю історію важливо розповісти саме зараз. В період свят ми повинні пам'ятати про наших військових. Вони дають нам можливість зустріти Різдво і Новий рік в мирних містах і також захищають тих, хто близький до війни", - підкреслила Івона Костіна.

Відео: українців закликали підтримати ветеранів ООС (facebook.com/zavdyakytobi)

Підкреслимо, що в ній вже взяли участь таки зірки, як Андрій Хливнюк, Антон Слепаков, Джамала, Христина Соловей, Ірма Вітовська та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий волонтер просить про допомогу київському госпіталю.

Також ми розповідали історію колишнього МНСника, який воює на передовій.

Раніше ми повідомляли про те, як герой України як зупинив ворожий танк.

Історія матері самого юного патріота, загиблого на Донбасі, вразила мережа Історія колишнього МНСника, який воює на передовій, вразила мережу
Новини України войнасетьукраинцыНовини АТО
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся