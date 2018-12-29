"Спогади повертаються": в мережі запустили флешмоб в підтримку воїнів

Фото: Боєць АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Українців закликають допомагати ветеранам, у яких відбулися "флешбеки"

У мережі організували флешмоб на підтримку українських ветеранів, яких під час повсякденного життя "накривають" спогади. Про це йдеться на сторінці "Завдяки тобі" Facebook.

Так, під час звичайного життя, деяких ветеранів війни на Донбас можуть "накрити" спогади про війну. В такі моменти, стверджують психологи, вони можуть ставати агресивними і неконтрольованими. Тому важливо "вирвати" їх з цього стану.

"Спогади повертаються іноді у вигляді несподіваних переживань – флешбеків, вже в звичайному житті. "Завдяки тобі" – кампанія подяки військовим та ветеранам.

На опублікованому ролику видно, як ветерана "накриває" флешбек прямо в школі. У цей момент один з чоловіків дякує йому за мирне небо над головою.

Особливо важливим, стверджують організатори, ця кампанія є під час новорічних свят.

"На наш погляд, цю історію важливо розповісти саме зараз. В період свят ми повинні пам'ятати про наших військових. Вони дають нам можливість зустріти Різдво і Новий рік в мирних містах і також захищають тих, хто близький до війни", - підкреслила Івона Костіна.

Відео: українців закликали підтримати ветеранів ООС (facebook.com/zavdyakytobi)

Підкреслимо, що в ній вже взяли участь таки зірки, як Андрій Хливнюк, Антон Слепаков, Джамала, Христина Соловей, Ірма Вітовська та інші.

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