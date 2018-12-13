Бріджит Бардо закликає Порошенко врятувати тварин зі звіринця у Покровську

Фото: Колаж РБК-Україна

Десятки диких тварин утримуються в холоді і без доступу до нормального харчування

Французька кіноактриса, співачка і фотомодель Бріжит Бардо звернулася до Петра Порошенка з проханням негайно втрутитися у ситуацію і врятувати тварин, що проживають в жахливих умовах у Покровському приватному зоопарку. Про це повідомляється на сторінці спільноти UAnimals у Facebook.

Бардо є активісткою руху за права тварин і в цей раз вона закликала президента України врятувати вмираючих тварин із зоопарку в Покровську.

Фото: (facebook.com/UAnimals.official)

"Бріджит Бардо звернулася до Петра Порошенка з проханням врятувати тварин у Покровську. Нагадаємо, в приватному звіринці в жахливих умовах, в холоді і без доступу до нормального харчування там містяться десятки диких тварин", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/UAnimals.official)

Раніше ситуація з приватним міні-зоопарком в Україні викликала великий резонанс. Тварини утримуються в тісних клітках, голоді, холоді і повній антисанітарії. На даний момент волонтери всіма можливими способами намагаються врятувати звірів.

Нагадаємо, що у мережі обурені міні-зоопарком в ТЦ.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережі обурені провалом важливого зоозахисного законопроекту.

А також ми писали про те, що у Харківській області ведмідь накинувся на працівницю бази відпочинку.