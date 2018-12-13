ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бріджит Бардо закликає Порошенко врятувати тварин зі звіринця у Покровську

STYLERЖиття    13.12.2018 - 08:51
Бріджит Бардо закликає Порошенко врятувати тварин зі звіринця у Покровську
Фото: Колаж РБК-Україна

Десятки диких тварин утримуються в холоді і без доступу до нормального харчування

Французька кіноактриса, співачка і фотомодель Бріжит Бардо звернулася до Петра Порошенка з проханням негайно втрутитися у ситуацію і врятувати тварин, що проживають в жахливих умовах у Покровському приватному зоопарку. Про це повідомляється на сторінці спільноти UAnimals у Facebook.

Бардо є активісткою руху за права тварин і в цей раз вона закликала президента України врятувати вмираючих тварин із зоопарку в Покровську.

 

Фото: (facebook.com/UAnimals.official)

"Бріджит Бардо звернулася до Петра Порошенка з проханням врятувати тварин у Покровську. Нагадаємо, в приватному звіринці в жахливих умовах, в холоді і без доступу до нормального харчування там містяться десятки диких тварин", - зазначено в повідомленні.

Бріджит Бардо закликає Порошенко врятувати тварин зі звіринця у Покровську

Скріншот поста: (facebook.com/UAnimals.official)

Раніше ситуація з приватним міні-зоопарком в Україні викликала великий резонанс. Тварини утримуються в тісних клітках, голоді, холоді і повній антисанітарії. На даний момент волонтери всіма можливими способами намагаються врятувати звірів.

Нагадаємо, що у мережі обурені міні-зоопарком в ТЦ.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережі обурені провалом важливого зоозахисного законопроекту.

А також ми писали про те, що у Харківській області ведмідь накинувся на працівницю бази відпочинку.

Пожежа у черкаському зоопарку: рятували птахів і мавп (відео) Під Харковом у зоопарку мавпи напали на чоловіка
Новини України зоопарк
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся