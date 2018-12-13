Бриджит Бардо призывает Порошенко спасти животных из зверинца в Покровске

Фото: Коллаж РБК-Украина

Десятки диких животных содержатся в холоде и без доступа к нормальному питанию

Французская киноактриса, певица и фотомодель Брижит Бардо обратилась к Петру Порошенко с просьбой непромедлительно вмешаться в ситуацию и спасти животных, погибающих в ужасных условиях в Покровском частном зоопарке. Об этом сообщается на странице сообщества UAnimals в Facebook.

Бардо является активисткой движения за права животных и в этот раз она призвала президента Украины спасти умирающих животных из зоопарка в Покровске.

Фото: (facebook.com/UAnimals.official)

"Бриджит Бардо обратилась к Петру Порошенко с просьбой спасти животных в Покровске. Напомним, в частном зверинце в ужасных условиях, в холоде и без доступа к нормальному питанию там содержатся десятки диких животных", - указано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/UAnimals.official)

Ранее ситуация с частным мини-зоопарком в Украине вызвала большой резонанс. Животные содержатся в тесных клетках, голоде, холоде и полной антисанитарии. На данный момент волонтеры всеми возможными способами пытаются спасти зверей.

Напомним, что в сети возмущены мини-зоопарком в ТЦ.

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