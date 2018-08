"Будь сильною": Світоліна на корті допомогла травмованій суперниці (відео)

Суперниця українки була змушена покинути корт на інвалідному візку

Перша ракетка України Еліна Світоліна на грі в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Канади спробувала допомогти своїй суперниці, другій ракетці Румунії Михаелі Бузарнеску. Відео інциденту з'явилося в мережі.

У третьому сеті поєдинку румунка травмувала правий гомілкостоп.

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Еліна без коливань підбігла до суперниці і спробувала допомогти, принісши з собою пакет льоду для знеболювання.

Відео: Свитоли спробувала допомогти суперниці (youtube.com/Ángel McHale)

У підсумку Бузарнеску була змушена покинути корт на інвалідному візку з допомогою медперсоналу.

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.



We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA