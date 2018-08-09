"Будь сильною": Світоліна на корті допомогла травмованій суперниці (відео)

Суперниця українки була змушена покинути корт на інвалідному візку
Перша ракетка України Еліна Світоліна на грі в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Канади спробувала допомогти своїй суперниці, другій ракетці Румунії Михаелі Бузарнеску. Відео інциденту з'явилося в мережі.
У третьому сеті поєдинку румунка травмувала правий гомілкостоп.
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Еліна без коливань підбігла до суперниці і спробувала допомогти, принісши з собою пакет льоду для знеболювання.
Відео: Свитоли спробувала допомогти суперниці (youtube.com/Ángel McHale)
У підсумку Бузарнеску була змушена покинути корт на інвалідному візку з допомогою медперсоналу.
Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.— WTA (@WTA) 8 серпня 2018 р.
We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA
До цього моменту обидві тенісистки виграли по сету, у фінальній партії Світоліна лідирувала з рахунком 4:3 (30:15).
Незабаром Еліна Світоліна висловила слова підтримки Михаэле Бузарнеску на своїй сторінці в Twiitter.
"Дуже важко бачити, як гравці отримують травму прямо на корті. Міхаела, бажаю тобі швидкого одужання! Будь сильною!", - написала Світоліна.
Скріншот поста (twitter.com/ElinaSvitolina)
У наступному раунді Еліна зіграє з переможницею пари Вікторія Азаренко – Йоханна Конта.
Раніше Світоліна відмовилася виступати на змаганнях в Росії.
До речі, мама Еліни Світоліної прокоментувала нещодавній програш дочки.
Перша ракетка України і п'ята в світі Еліна Світоліна зазнала поразки на старті Вімблдону. Вона програла німецькій тенісистці Тетяні Марії, яка знаходиться на 57 місці у світовому рейтингу.
Нагадаємо, як Світоліна прийшла на вечірку перед Вімблдоном в елегантній сукні.
Що ви не знали про найкращої тенісистці України