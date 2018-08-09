"Будь сильною": Світоліна на корті допомогла травмованій суперниці (відео)

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/BritishTennis)

Суперниця українки була змушена покинути корт на інвалідному візку

Перша ракетка України Еліна Світоліна на грі в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Канади спробувала допомогти своїй суперниці, другій ракетці Румунії Михаелі Бузарнеску. Відео інциденту з'явилося в мережі.

У третьому сеті поєдинку румунка травмувала правий гомілкостоп.

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Еліна без коливань підбігла до суперниці і спробувала допомогти, принісши з собою пакет льоду для знеболювання.

Відео: Свитоли спробувала допомогти суперниці (youtube.com/Ángel McHale)

У підсумку Бузарнеску була змушена покинути корт на інвалідному візку з допомогою медперсоналу.

До цього моменту обидві тенісистки виграли по сету, у фінальній партії Світоліна лідирувала з рахунком 4:3 (30:15).

Незабаром Еліна Світоліна висловила слова підтримки Михаэле Бузарнеску на своїй сторінці в Twiitter.

"Дуже важко бачити, як гравці отримують травму прямо на корті. Міхаела, бажаю тобі швидкого одужання! Будь сильною!", - написала Світоліна.

Скріншот поста (twitter.com/ElinaSvitolina)

У наступному раунді Еліна зіграє з переможницею пари Вікторія Азаренко – Йоханна Конта.

Раніше Світоліна відмовилася виступати на змаганнях в Росії.

До речі, мама Еліни Світоліної прокоментувала нещодавній програш дочки.

Перша ракетка України і п'ята в світі Еліна Світоліна зазнала поразки на старті Вімблдону. Вона програла німецькій тенісистці Тетяні Марії, яка знаходиться на 57 місці у світовому рейтингу.

Нагадаємо, як Світоліна прийшла на вечірку перед Вімблдоном в елегантній сукні.

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