"Будь сильной": Свитолина на корте помогла травмированной сопернице (видео)

Соперница украинки была вынуждена покинуть корт на инвалидной коляске

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на игре в матче второго круга Открытого чемпионата Канады попыталась помочь своей сопернице, второй ракетке Румынии Михаэле Бузарнеску. Видео инцидента появилось в сети.

В третьем сете поединка румынка травмировала правый голеностоп.

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Элина без колебаний подбежала к сопернице и попыталась помочь, принеся с собой пакет льда для обезболивания.

Видео: Свитоли попыталась помочь сопернице (youtube.com/Ángel McHale)

В итоге Бузарнеску была вынуждена покинуть корт на инвалидной коляске с помощью медперсонала.

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.



We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA