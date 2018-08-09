"Будь сильной": Свитолина на корте помогла травмированной сопернице (видео)

Соперница украинки была вынуждена покинуть корт на инвалидной коляске
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на игре в матче второго круга Открытого чемпионата Канады попыталась помочь своей сопернице, второй ракетке Румынии Михаэле Бузарнеску. Видео инцидента появилось в сети.
В третьем сете поединка румынка травмировала правый голеностоп.
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Элина без колебаний подбежала к сопернице и попыталась помочь, принеся с собой пакет льда для обезболивания.
Видео: Свитоли попыталась помочь сопернице (youtube.com/Ángel McHale)
В итоге Бузарнеску была вынуждена покинуть корт на инвалидной коляске с помощью медперсонала.
Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.— WTA (@WTA) 8 августа 2018 г.
We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA
До этого момента обе теннисистки выиграли по сету, в финальной партии Свитолина лидировала со счетом 4:3 (30:15).
Вскоре Элина Свитолина высказала слова поддержки Михаэле Бузарнеску на своей странице в Twiitter.
"Очень тяжело видеть как игроки получают травму прямо на корте. Михаэла, желаю тебе скорейшего выздоровления! Будь сильной!", - написала Свитолина.
Скриншот поста (twitter.com/ElinaSvitolina)
В следующем раунде Элина сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко – Йоханна Конта.
Ранее Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в России.
Кстати, мама Элины Свитолиной прокомментировала недавний проигрыш дочери.
Первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина потерпела поражение на старте Уимблдона. Она проиграла немецкой теннисистке Татьяне Марии, которая находится на 57 месте в мировом рейтинге.
Напомним, как Свитолина пришла на вечеринку перед Уимблдоном в элегантном платье.
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