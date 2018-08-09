"Будь сильной": Свитолина на корте помогла травмированной сопернице (видео)

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/BritishTennis)

Соперница украинки была вынуждена покинуть корт на инвалидной коляске

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на игре в матче второго круга Открытого чемпионата Канады попыталась помочь своей сопернице, второй ракетке Румынии Михаэле Бузарнеску. Видео инцидента появилось в сети.

В третьем сете поединка румынка травмировала правый голеностоп.

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Элина без колебаний подбежала к сопернице и попыталась помочь, принеся с собой пакет льда для обезболивания.

Видео: Свитоли попыталась помочь сопернице (youtube.com/Ángel McHale)

В итоге Бузарнеску была вынуждена покинуть корт на инвалидной коляске с помощью медперсонала.

До этого момента обе теннисистки выиграли по сету, в финальной партии Свитолина лидировала со счетом 4:3 (30:15).

Вскоре Элина Свитолина высказала слова поддержки Михаэле Бузарнеску на своей странице в Twiitter.

"Очень тяжело видеть как игроки получают травму прямо на корте. Михаэла, желаю тебе скорейшего выздоровления! Будь сильной!", - написала Свитолина.

Скриншот поста (twitter.com/ElinaSvitolina)

В следующем раунде Элина сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко – Йоханна Конта.

Ранее Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в России.

Кстати, мама Элины Свитолиной прокомментировала недавний проигрыш дочери.

Первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина потерпела поражение на старте Уимблдона. Она проиграла немецкой теннисистке Татьяне Марии, которая находится на 57 месте в мировом рейтинге.

Напомним, как Свитолина пришла на вечеринку перед Уимблдоном в элегантном платье.

Что вы не знали о лучшей теннисистке Украины