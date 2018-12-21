Буде дуже мокро: українцям розповіли про погоду 22 грудня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких областях очікується мокрий сніг і температура до +7 градусів

У суботу, 22 грудня в Україні очікується істотне погіршення погодних умов. У всіх областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, на сході країни очікується дощ, а також дощ зі снігом. Вдень температура повітря становитиме +1 +3 градуси тепла, у Дніпрі до +4 градусів. Вночі в регіоні очікується від -1 до -4 градусів.

У південних областях хмарно, крижана злива, дощ і дощ зі снігом. Вдень від +4 до +6 градусів, в Одесі до +7 градусів. Вночі температура повітря складе від -1 до +1 градуса.

У Криму пройде дощ. Вдень від +6 до +8 градусів. Вночі від -2 до -4 градусів.

На півночі хмарно, опади у вигляді дощу і мокрого снігу з дощем. Вдень повітря прогріється до 3 градусів тепла, вночі температура опуститься до -2 -4 градусів.

У західних областях очікуються сильні дощі, мокрий сніг з дощем. В Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях і Тернополі повітря вдень прогріється до +7 градусів. У Львові, Луцьку, Рівному та Хмельницькому очікується від +3 до +5 градусів. Вночі від -1 до -3 градусів.

В центральній частині України також буде йти дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень від +1 до +3 градусів, вночі від -3 до -5 градусів.

У Києві 22 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ, місцями сильний дощ з мокрим снігом. Вдень від +1 до +3 градусів. Вночі похолоднішає від -3 до -5 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

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