Будет очень мокро: украинцам рассказали о погоде 22 декабря

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях ожидается мокрый снег и температура до +7 градусов

В субботу, 22 декабря в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Во всех областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, на востоке страны ожидается дождь, а также дождь со снегом. Днем температура воздуха составит +1 +3 градуса тепла, в Днепре до +4 градусов. Ночью в регионе ожидается от -1 до -4 градусов.

В южных областях пасмурно, ледяной ливень, дождь и дождь со снегом. Днем от +4 до +6 градусов, в Одессе до +7 градусов. Ночью температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.

В Крыму пройдет дождь. Днем от +6 до +8 градусов. Ночью от -2 до -4 градусов.

На севере пасмурно, осадки в виде дождя и мокрого снега с дождем. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла, ночью температура опустится до -2 -4 градусов.

В западных областях ожидаются сильные дожди, мокрый снег с дождем. В Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах и Тернополе воздух днем прогреется до +7 градусов. Во Львове, Луцке, Ровно и Хмельницком ожидается от +3 до +5 градусов. Ночью в регионе от -1 до -3 градусов.

В центральной части Украины также будет идти дождь, местами с мокрым снегом. Днем от +1 до +3 градусов, ночью от -3 до -5 градусов.

В Киеве 22 декабря будет пасмурно. Синоптики прогнозируют дождь, местами сильный дождь с мокрым снегом. Днем от +1 до +3 градусов. Ночью похолодает от -3 до -5 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

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