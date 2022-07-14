Частину України чекають грозові дощі і сильний вітер, але в деякі області повернеться спека

Дощі з грозами очікуються в північно-східній частині країни, а також в центральних регіонах.

Пориви 15-20 метрів на секунду прогнозуються в західних областях. А на решті частини території України буде близько 7-12 м/с.

Погода в центрі України 14 липня

У Вінницькій області ймовірні дощі, буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень +25... +28 градусів.

У Черкаській та Кіровоградській областях буде хмарно з проясненнями, істотні опади не очікуються. Температура повітря вдень близько +24... +27 градусів.

У Полтавській та Дніпропетровській областях дощитиме, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +21... +25 градусів.

Погода в західних регіонах 14 липня

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вдень близько +25... +29 градусів.

У Волинській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +23... +27 градусів.

У Закарпатській області буде сухо, але хмарно. Температура повітря вдень близько +28... +31 градусів.

Погода на півночі України 14 липня

У Київській, Чернігівській та Житомирській областях області мінлива хмарність, опади не очікуються. Температура повітря вдень +21... +26 градусів.

У Сумській області ймовірний дощ, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень близько +19... +22 градусів.

Погода у східних регіонах 14 липня

У Харківській області очікуються опади, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +20... +23 градусів.

У Луганській і Донецькій областях похмуро, пройдуть дощі. Температура повітря вдень близько +24... +27 градусів.

Погода на півдні України 14 липня

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +28... +31 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях буде ясно і сухо. Температура повітря вдень близько +27... +30 градусів.

У Запорізькій області та в Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вдень +23... +27 градусів.