Часть Украины ждут грозовые дожди и сильный ветер, но в некоторые области вернется жара

Погода в Украине в четверг, 14 июля, будет с осадками в виде грозовых дождей, в некоторых регионах усилится ветер - ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет в целом еще не высокая, хотя кое-где столбики термометров поднимутся даже за 30 градусов.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра, а также на сайте Meteoprog.
Дожди с грозами ожидаются в северо-восточной части страны, а также в центральных регионах.
Порывы 15-20 метров в секунду прогнозируются в западных областях. А на остальной части территории Украины будет около 7-12 м/с.
В Винницкой области вероятен дождь, будет переменная облачность. Температура воздуха днем +25... +28 градусов.
В Черкасской и Кировоградской областях будет облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха днем около +24... +27 градусов.
В Полтавской и Днепропетровской областях дождливо, переменная облачность. Температура воздуха днем +21... +25 градусов.
Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без дождей. Температура воздуха днем около +25... +29 градусов.
В Волынской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +23... +27 градусов.
В Закарпатской области будет сухо, но облачно. Температура воздуха днем около +28... +31 градусов.
В Киевской, Черниговской и Житомирской областях области переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем +21... +26 градусов.
В Сумской области вероятен дождь, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем около +19... +22 градусов.
В Харьковской области ожидаются осадки, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +20... +23 градусов.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, пройдут дожди. Температура воздуха днем около +24... +27 градусов.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +28... +31 градусов.
В Николаевской и Херсонской областях будет ясно и сухо. Температура воздуха днем около +27... +30 градусов.
В Запорожской области и в Автономной Республике Крым переменная облачность, без дождей. Температура воздуха днем +23... +27 градусов.
Ранее сообщалось, что на этой неделе синоптики прогнозировали нетипично низкие температуры воздуха, сильный ветер и дожди с грозами.
Добавим, что перед этим синоптики обновили прогноз погоды на июль.