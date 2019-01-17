"Чекістські принципи": екс-священник УПЦ МП відверто розповів про Московський патріархат

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Григорій Коваленко, який раніше був священником УПЦ МП, а наразі є протоієреєм Православної церкви України і ректором Відкритого православного університету святої Софії-Премудрості, відверто розповів про ставлення російської церкви до УПЦ МП та України взагалі в інтерв'ю "5 каналу".

Екс-священник Московського патріархату заявив, що внутрішньоцерковна система РПЦ вибудувана на радянсько-чекістських принципах.

"Мені здається, що Московський патріархат, на жаль, – це церква Радянського Союзу. Тобто вона себе і відчуває, і була створена як церква Радянського Союзу, бо була включена і в державні, і в спеціальні служби", – наголосив Георгій Коваленко.

Григорій Коваленко, який був священником Московського патріархату, знає як ця "система" працює зсередини. На його думку, Московський патріархат відчуває себе церквою Радянського Союзу, а Україну бачить як УРСР.

"Те, що з ним (Московським патріархатом - Ред.) зараз відбувається, вже після блаженнійшого митрополита Володимира – це така собі церква УРСР. І Москва так це бачить. І Україну вона бачить як УРСР", - додав Коваленко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Московський патріархат підняли на сміх за "війну" з телефонами.

Також ми писали про те, що "заїжджі" парафіяни зірвали голосування за перехід церкви в ПЦУ у Вінницькій області.

Раніше ми інформували про те, що 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату.