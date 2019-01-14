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Фальсифікація: "заїжджі" парафіяни зірвали голосування за перехід в ПЦУ (відео)

STYLERЖиття    14.01.2019 - 10:27

Відео: youtube.com/ТСН

У скандальній парафії села Лукашівка Вінницької області священики Московського патріархату перешкодили провести об'єктивне голосування за перехід у Православну церкву України. Про це повідомляє ТСН.

Священик приходу Федір Расторгуєв відомий своїми радикальними висловлюваннями на адресу ПЦУ. Через це у нього раніше виникали конфлікти з парафіянами, які вимагали приєднання до помісної української церкви.

Тому було прийнято рішення провести збори громади і провести голосування, щоб вирішити, до якої парафії приєднається їх церква. Священики Московського патріархату привезли на збори жителів Лукашівки "заїжджих" парафіян з інших сіл.

За підсумками "голосування руками" обрали Московський патріархат. Молодь не приховувала обурення, оскільки більшість тих, хто голосував не місцеві.

Тепер обидві парафії готуються до судових процесів.

Фальсифікація: &quot;заїжджі&quot; парафіяни зірвали голосування за перехід в ПЦУ (відео)

Скріншот відео: youtube.com/ТСН

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Московський патріархат підняли на сміх за "війну" з телефонами.

Також ми публікували новину про те, що Президент України запропонував РПЦ довести власну канонічність.

До речі, 14 січня стало відомо про те, що в Одеській області перший прихід УПЦ МП перейшов в Православну церкву України.

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