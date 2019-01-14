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Фальсификация: "заезжие" прихожане сорвали голосование за переход в ПЦУ (видео)

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 10:27

Видео: youtube.com/ТСН

В скандальном приходе села Лукашовка Винницкой области священники Московского патриархата помешали провести объективное голосование за переход в Православную церковь Украины. Об этом сообщает ТСН.

Батюшка прихода Федор Расторгуев известен своими радикальными высказываниями в адрес ПЦУ. Из-за этого у него ранее возникали конфликты с прихожанами, которые требовали присоединения к поместной украинской церкви.

Поэтому было принято решение провести собрание общины и провести голосование, чтобы решить, к какой парафии присоединится их церковь. Священники Московского патриархата привезли на собрание жителей Лукашовки "заезжих" прихожан из других деревень.

По итогам "голосования руками" избрали Московский патриархат. Молодежь не скрывала возмущения, поскольку большинство голосовавших не местные.

Теперь обе парафии готовятся к судебным процессам.

Фальсификация: &quot;заезжие&quot; прихожане сорвали голосование за переход в ПЦУ (видео)

Скриншот видео: youtube.com/ТСН

Напомним, ранее мы сообщали о том, что московский патриархат подняли на смех за "войну" с телефонами.

Также мы публиковали новость о том, что Президент Украины предложил РПЦ доказать собственную каноничность.

Кстати, 14 января стало известно о том, что в Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в Православную церковь Украины.

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