"Чекистские принципы": экс-священник УПЦ МП откровенно рассказал о Московском патриархате

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Григорий Коваленко, который ранее был священником УПЦ МП, а сейчас является протоиереем Православной церкви Украины и ректором Открытого православного университета святой Софии-Премудрости, откровенно рассказал об отношении русской церкви к УПЦ МП и Украине вообще в интервью "5 каналу".

Экс-священник Московского патриархата заявил, что внутрицерковная система РПЦ выстроена на советско-чекистских принципах.

"Мне кажется, что Московский патриархат, к сожалению, – это церковь Советского Союза. То есть она себя и чувствует, и была создана как церковь Советского Союза, потому что была включена и в государственные, и в специальные службы", – подчеркнул Георгий Коваленко.

Григорий Коваленко, который был священником Московского патриархата, знает как эта система работает изнутри. По его мнению, Московский патриархат чувствует себя церковью Советского Союза, а Украину видит как УССР.

"То, что с ним (Московским патриархатом - Ред.) сейчас происходит, уже после блаженнейшего митрополита Владимира – это такая себе церковь УССР. И Москва так это видит. И Украину она видит как УССР", - добавил Коваленко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Московский патриархат подняли на смех за "войну" с телефонами.

Также мы писали о том, что "заезжие" прихожане сорвали голосование за переход церкви в ПЦУ в Винницкой области.

Ранее мы информировали о том, что 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.