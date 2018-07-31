В Черкаській області 13-річний хлопчик зґвалтував жінку

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Підліток ховався в будинку своєї бабусі

У Тальному Черкаської області 13-річного підлітка підозрюють в зґвалтуванні 39-річної жінки. Про це повідомила пресс-служба поліції.

Інцидент стався близько двох тижнів тому. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що в районну лікарню доставлено місцеву мешканку з тілесними ушкодженнями та ознаками зґвалтування. У той же день жінка померла.

"Поліцейські встигли поспілкуватися з потерпілою та встановили особу, яка могла бути причетна до скоєння цього кримінального злочину. Ним виявився 13-річний представник однієї з національностей", - розповіли правоохоронці.

Підозрюваного знайшли у Житомирській області, де він переховувався в будинку своєї бабусі. Батько, мати і старший брат підлітка проживають в селі Вінницької області.

Підозрюваний визнав, що у нього був статевий акт з жінкою. Він також розповів, що її і залишив у кущах.

Правоохоронці перевіряють, чи не причетні до злочину родичі підлітка. За даним фактом відкрито кілька кримінальних проваджень.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області зґвалтували неповнолітню.

Також стало відомо, що в Одеській області зловили педофіла, який зґвалтував хлопчика.

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