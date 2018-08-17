В Черкаській області горе-мати залишила свою п'ятирічну доньку саму на вулиці

Колаж РБК-Україна

Дівчинка виглядала недоглянутою, брудною та хотіла їсти

В місті Сміла Черкаської області горе-мати залишила свою п'ятирічну доньку саму на вулиці. Про це передає прес-служба регіону.

Дитину побачили місцеві мешканці на подвір’ї багатоповерхового будинку. Малеча була без нагляду дорослих. Дівчинка виглядала недоглянутою, брудною та хотіла їсти.

Небайдужі люди викликали на місце правоохоронців.

Місцеві жителі розповіли поліцейським, що бачили матір неодноразово в стані алкогольного сп’яніння та місце її перебування на даний час не відомо. Лікарі, які прибули на вказану адресу, оглянули дитину та забрали її до медичного закладу для проведення обстеження. На даний час її стан здоров’я задовільний.

Фото: ch.npu.gov.ua

Сама дівчинка розповіла, що мама годує її раз в тиждень. Судячи з розповіді дитини, її регулярно підгодовували сусіди.

Тим часом правоохоронці встановлюють місце перебування 31-річної горе-матері. Наразі вирішується питання щодо поміщення дитини в центр соціально-психологічної реабілітації.

"В разі встановлення місцезнаходження горе-матері їй загрожує притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей)", - повідомили в прес-службі поліції.

Відео: Мати залишили маленьку дитину без догляду (youtube.com/Поліція Черкащини)

Раніше ми писали, що в Донецькій області троє дітей виховувалися в жахливих умовах.

Також повідомлялося, що у Хмельницькій області горе-мати продала сина для жебракування, а горе-мати з Херсонської області продала немовляти заради нового будинку.

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