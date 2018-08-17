В Черкасской области горе-мать оставила свою пятилетнюю дочку одну на улице

Коллаж РБК-Украина

Девочка выглядела неухоженной, грязной и хотела кушать

В городе Смела Черкасской области горе-мать оставила свою пятилетнюю дочку одну на улице. Об этом передает пресс-служба региона.

Ребенка увидели местные жители во дворе многоэтажного дома. Малышка была без присмотра взрослых. Девочка выглядела неухоженной, грязной и хотела кушать.

Неравнодушные люди вызвали на место правоохранителей.

Местные жители рассказали полицейским, что видели мать неоднократно в состоянии алкогольного опьянения, но место ее пребывания в настоящее время не известно. Врачи, которые прибыли на указанный адрес, осмотрели ребенка и забрали его в медицинское учреждение для проведения обследования. В настоящее время состояние здоровья малышки удовлетворительное.

Фото: ch.npu.gov.ua

Сама девочка рассказала, что мама кормит ее раз в неделю. Судя по рассказу ребенка, его регулярно подкармливали соседи.

Тем временем правоохранители устанавливают место пребывания 31-летней горе-матери. Сейчас решается вопрос относительно помещения ребенка в центр социально-психологической реабилитации.

"В случае установления местонахождение горе-матери грозит привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей)", - сообщили в пресс-службе полиции.

Видео: Мать оставили маленького ребенка без присмотра (youtube.com/Поліція Черкасчины)

Ранее мы писали, что в Донецкой области трое детей воспитывались в ужасных условиях.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области горе-мать продала сына для попрошайничества, а горе-мать из Херсонской области продала младенца ради нового дома.

Международный день невинных детей - жертв агрессии