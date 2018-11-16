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У Черкаській області пенсіонери побилися через партійні пайки

STYLERЖиття    16.11.2018 - 17:15
У Черкаській області пенсіонери побилися через партійні пайки
Колаж РБК-Україна

В пакет входить мінімальний набір продуктів

В мережі опублікували відео, де показано, як пенсіонери влаштували тисняву і бійку за партійні пайки. Відео опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook місцевий житель Ярослав Путілін.

Інцидент стався в місті Кам'янка Черкаської області. На площі міста зібралися пенсіонери, які бажали отримати продуктовий набір від однієї з політичних партій України.

Намагаючись отримати ці продуктові набори, які роздавали представники партії, літні люди влаштували тисняву і навіть почали битися. На відео видно, як люди штовхаються і лізуть один на одного.

Ярослав Путілін повідомив, що в ці набори входили продукти харчування.

"Скільки коштує Україна? Макарони -2 кг, олія – 800 г, борошно – 1-2 кг, цукор – 1 кг", - написав він на своїй сторінці.

У підписі до відео зазначено, що продуктові набори роздавали представники радикальної партії Олега Ляшка, однак на відео неможливо розглянути, що написано на пакетах.

У коментарях користувачі написали, що обурені такою ситуацією, хоча деякі спробували виправдати поведінку пенсіонерів і нагадали, що у багатьох з них мізерна пенсія.

У Черкаській області пенсіонери побилися через партійні пайкиУ Черкаській області пенсіонери побилися через партійні пайкиУ Черкаській області пенсіонери побилися через партійні пайкиУ Черкаській області пенсіонери побилися через партійні пайки

Скріншот коментарів (facebook.com/Ярослав Путілін)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканці Одеси прислали рахунок за світло на 80 тисяч гривень.

А також розповідали про те, що на Донбасі жінка покінчила з собою через високі комунальні тарифи.

Відео: РБК-Україна

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