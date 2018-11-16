У Черкаській області пенсіонери побилися через партійні пайки

Колаж РБК-Україна

В пакет входить мінімальний набір продуктів

В мережі опублікували відео, де показано, як пенсіонери влаштували тисняву і бійку за партійні пайки. Відео опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook місцевий житель Ярослав Путілін.

Інцидент стався в місті Кам'янка Черкаської області. На площі міста зібралися пенсіонери, які бажали отримати продуктовий набір від однієї з політичних партій України.

Намагаючись отримати ці продуктові набори, які роздавали представники партії, літні люди влаштували тисняву і навіть почали битися. На відео видно, як люди штовхаються і лізуть один на одного.

Ярослав Путілін повідомив, що в ці набори входили продукти харчування.

"Скільки коштує Україна? Макарони -2 кг, олія – 800 г, борошно – 1-2 кг, цукор – 1 кг", - написав він на своїй сторінці.

У підписі до відео зазначено, що продуктові набори роздавали представники радикальної партії Олега Ляшка, однак на відео неможливо розглянути, що написано на пакетах.

У коментарях користувачі написали, що обурені такою ситуацією, хоча деякі спробували виправдати поведінку пенсіонерів і нагадали, що у багатьох з них мізерна пенсія.

Скріншот коментарів (facebook.com/Ярослав Путілін)

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Відео: РБК-Україна