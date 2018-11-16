"Дописали нолик": жительнице Одессы прислали счет за свет на 80 тысяч гривен

Коллаж РБК-Украина

Работник ЖЭКа уверяют, что это случайная ошибка

Жительнице Одессы в счете за коммунальные услуги случайно дописали "лишний нолик" и прислали квитанцию на 80 тысяч гривен. Об этом сообщает в своем сюжете телеканал "Репортер".

Жительница одесского микрорайона Черемушки Наталье прислали странную квитанцию за свет. Она рассказала, что всегда платит за электроэнергию вовремя и сумма за месяц обычно не превышала 200 гривен.

Но летом этого года она получила в квитанцию, в которой указывалось, что у нее появился долг почти в 80 тысяч гривен. Наталья не поверила своим глазам. В июльской квитанции у нее была переплата почти в 500 гривен, а в августе уже стояла совсем другая цифра – долг в 76 тысяч гривен.

Она обратилась в ЖЭК, где в бухгалтерии ей сообщили, что о проблеме знают. Сказали, что кто-то "лишний нолик дописал". Но объяснили, что исправить пока ничего не могут. Пообещали, что будут списывать несуществующую сумму постепенно, по 10 тысяч гривен в месяц.

Однако прошло четыре месяца, а суммы в квитанциях так и не изменились. Работница ЖЭКа объяснила, что списать сразу такую большую сумму не может, так как ей это грозит неприятностями на работе.

Наталья испугалась, что из-за ошибки в платежке, ее квартиру могут отключить от электроснабжения. Не добившись ответов в ЖЭКе, женщина обратилась к журналистам.

Бухгалтер ЖЭКа, как только увидела телекамеры, начала объяснять, что сегодня же долг будет списан. Но в системе учета коммунальных платежей сумма долга у Натальи не изменилась.

Теперь руководство ЖЭКа обещает, что аннулирует несуществующую задолженность у Натальи 1 декабря.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что беременную вдову погибшего бойца АТО уже четыре месяца гоняют за различными справками для того, чтобы оформить социальную помощь семьям погибших участников АТО. Часть этих справок лишена всякого смысла.

А также мы рассказывали о том, что на Донбассе женщина покончила с собой из-за высоких коммунальных тарифов.

Видео: РБК-Украина