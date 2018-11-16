"Дописали нулик": мешканці Одеси прислали рахунок за світло на 80 тисяч гривень

Колаж РБК-Україна

Працівник ЖЕКу запевняють, що це випадкова помилка

Мешканці Одеси в рахунку за комунальні послуги випадково дописали "зайвий нулик" і прислали квитанцію на 80 тисяч гривень. Про це повідомляє у своєму сюжеті телеканал "Репортер".

Мешканці одеської мікрорайону Черемушки Наталії надіслали дивну квитанції за світло. Вона розповіла, що завжди платить за електроенергію вчасно і сума за місяць зазвичай не перевищувала 200 гривень.

Але влітку цього року вона отримала квитанцію, в якій вказувалося, що у неї з'явився борг майже у 80 тисяч гривень. Наталя не повірила своїм очам. У липневій квитанції у неї була переплата майже в 500 гривень, а в серпні вже стояла зовсім інша цифра – борг у 76 тисяч гривень.

Вона звернулася в ЖЕК, де в бухгалтерії їй повідомили, що про проблему знають. Сказали, що хтось "зайвий нулик дописав". Але пояснили, що виправити поки нічого не можуть. Пообіцяли, що будуть списувати неіснуючу суму поступово, по 10 тисяч гривень на місяць.

Однак пройшло чотири місяці, а суми в квитанціях так і не змінилися. Працівниця ЖЕКу пояснила, що списати відразу таку велику суму не може, так як їй це загрожує неприємностями на роботі.

Наталія злякалася, що через помилку в платіжці, її квартиру можуть відключити від електропостачання. Не домігшись відповідей у ЖЕКу, жінка звернулася до журналістів.

Бухгалтер ЖЕКу, як тільки побачила телекамери, почала пояснювати, що сьогодні ж борг буде списаний. Але в системі обліку комунальних платежів сума боргу у Наталі не змінилася.

Тепер керівництво ЖЕКу обіцяє, що анулює неіснуючу заборгованість у Наталії 1 грудня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вагітну вдову загиблого бійця АТО вже чотири місяці ганяють за різними довідками для того, щоб оформити соціальну допомогу сім'ям загиблих учасників АТО. Частина цих довідок позбавлена всякого сенсу.

А також ми розповідали про те, що на Донбасі жінка покінчила з собою через високі комунальні тарифи.

Відео: РБК-Україна