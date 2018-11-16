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В Черкасской области пенсионеры подрались из-за партийных пайков

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 17:15
В Черкасской области пенсионеры подрались из-за партийных пайков
Коллаж РБК-Украина

В пакет входит минимальный набор продуктов

В сети опубликовали видео, где показано, как пенсионеры устроили давку и драку за партийные пайки. Видео опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook местный житель Ярослав Путилин.

Инцидент произошел в городе Каменка Черкасской области. На площади города собрались пенсионеры, которые желали получить продуктовый набор от одной из политических партий Украины.

Пытаясь получить эти продуктовые наборы, которые раздавали представители партии, пожилые люди устроили давку и даже начали драться. На видео видно, как люди толкаются и лезут друг на друга.

Ярослав Путилин сообщил, что в эти наборы входили продукты питания.

"Сколько стоит Украина? Макароны -2 кг, подсолнечное масло – 800 г, мука – 1-2 кг, сахар – 1 кг", - написал он на своей странице.

В подписи к видео указано, что продуктовые наборы раздавали представители радикальной партии Олега Ляшко, однако на видео невозможно рассмотреть, что написано на пакетах.

В комментариях пользователи написали, что возмущены такой ситуацией, хотя некоторые попытались оправдать поведение пенсионеров и напомнили, что у многих из них мизерная пенсия.

В Черкасской области пенсионеры подрались из-за партийных пайковВ Черкасской области пенсионеры подрались из-за партийных пайковВ Черкасской области пенсионеры подрались из-за партийных пайковВ Черкасской области пенсионеры подрались из-за партийных пайков

Скриншот комментариев (facebook.com/Ярослав Путилин)

Напомним, ранее мы писали о том, что жительнице Одессы прислали счет за свет на 80 тысяч гривен.

А также рассказывали о том, что на Донбассе женщина покончила с собой из-за высоких коммунальных тарифов.

Видео: РБК-Украина

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