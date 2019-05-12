У Чернівецькій області недбалість лікаря вбила дитину: що загрожує медпрацівнику

У Чернівецькій області лікар-педіатр районної лікарні зневажливо поставився до своєї роботи і встановив неправильний діагноз дворічній дитині. Про це поінформували в прокуратурі.

Медпрацівника притягують до кримінальної відповідальності за фактом неналежного виконання своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

"Слідством встановлено, що у Кельменецьку амбулаторію загальної практики сімейної медицини звернулася місцева мешканка районного центру, яка скаржилася, що у її дворічного сина блювання, в'ялість, сонливість та нежить. Після огляду хворого, він був госпіталізований з попереднім діагнозом ГРВІ, гострий бронхіт, було призначено медикаментозне лікування", - відмічено в повідомленні.

Далі зазначається, що стан хлопчика погіршився і вже на наступний день його доставили в лікарню, де лікарі поставили правильний діагноз - синдром Рея. Незважаючи на це, врятувати життя дитини не вдалося, і через місяць вона померла.

За твердженням обвинувачення, педіатр під час огляду і лікування хворого проявила недбалість, не прийняла ніяких заходів для правильного встановлення діагнозу, не провела додаткових методів обстеження.

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