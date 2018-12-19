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"Людей підтримав священик: ще одна громада вийшла з УПЦ МП

STYLERЖиття    19.12.2018 - 16:30
"Людей підтримав священик: ще одна громада вийшла з УПЦ МП
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ще кілька церков у регіоні готуються до такого переходу

У Чернівецькій області перша церковна громада Російської православної церкви після проведення Собору в Києві проголосувала за перехід у Православну церкву України.

Як розповів головний спеціаліст відділу з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії ЧОГА Сергій Бухаров в коментарі УНІАН, рішення перейти в Православну церкву України було прийнято на загальних зборах парафіян 19 грудня в селі Шишківці Кіцманського району Чернівецької області.

Відзначається, що дана громада є першою в регіоні, яка вирішила перейти під патронат ПЦУ після проведення Об'єднавчого Собору.

"Люди хотіли прийняти це рішення ще раніше. Ініціативна група працює ще з літа. Зараз це перша на Буковині громада, яка після Об'єднавчого собору вирішила перейти з РПЦ. Правда, не перша в Україні - адже раніше на такий крок пішла громада у Вінниці", - розповів Бухаров.

Він зазначив, що на зборах були присутні близько 100 парафіян і тільки один з них відмовився проголосувати за перехід, незважаючи на те, що рішення підтримав священик.

"Людей підтримав і священик, який був головою зборів", - додав чиновник повідомив, що на даний момент в Чернівецькій області є ще церкви, які готові перейти під патронат ПЦУ.

Бухаров зізнався, що не готовий поки їх назвати, так як збори ще не проведені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Вінниці в соборі УПЦ МП під оплески перейшли в ПЦУ.

А також розповідали про те, що глава УГКЦ звернувся до Епіфанію з пропозицією.

Відео: РБК-Україна

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