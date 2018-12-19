"Людей поддержал священник": еще одна община вышла из УПЦ МП

Иллюстративное фото (УНИАН)

Еще несколько церквей в регионе готовятся к такому переходу

В Черновицкой области первая церковная община Русской православной церкви после проведения Собора в Киеве проголосовала за переход в Православную церковь Украины.

Как рассказал главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии ЧОГА Сергей Бухаров в комментарии УНИАН, решение перейти в Православную церковь Украины было принято на общем собрании прихожан 19 декабря в селе Шишковцы Кицманского района Черновицкой области.

Отмечается, что данная община является первой в регионе, которая решила перейти под патронат ПЦУ после проведения Объединительного Собора.

"Люди хотели принять это решение еще раньше. Инициативная группа работает еще с лета. Сейчас это первая на Буковине община, которая после Объединительного собора решила перейти из РПЦ. Правда, не первая в Украине - ведь раньше на такой шаг пошла община в Виннице", - рассказал Бухаров.

Он отметил, что на собрании присутствовало около 100 прихожан и только один из них отказался проголосовать за переход, несмотря на то, что решение поддержал священник.

"Людей поддержал и священник, который был председателем собрания", - добавил чиновник и сообщил, что на данный момент в Черновицкой области есть еще церкви, которые готовы перейти под патронат ПЦУ.

Бухаров признался, что не готов пока их назвать, так как собрания еще не проведены.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Виннице в соборе УПЦ МП под аплодисменты перешли в ПЦУ.

А также рассказывали о том, что глава УГКЦ обратился к Епифанию с предложением.

Видео: РБК-Украина