У Чернівцях раптово померла студентка

Дівчина навчалася на першому курсі

16 березня в Чернівцях раптово померла студентка. Дівчина навчалася на першому курсі філологічного факультету ЧНУ. Померлу звали Галина Тимчій. Про це повідомила прес-служба навчального закладу.

Наголошується, що студенка хворіла на астму ще з дитинства.

"Раптово, до болю дочасно пішла з життя Галина Тимчій ‒ юна дівчина, студентка І курсу філологічного факультету. 16 березня 2018 р. обірвалося її коротке життя. З дитинства вона хворіла на астму. На жаль, словами важко загоїти на серці страшну рану від втрати, проте світлі спогади про цю дівчину назавжди залишаться в нашому серці.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям та однокурсникам покійної", - йдеться в повідомленні на сайті ЧНУ..

Як раніше повідомлялося, в кафе швидкого харчування "Пузата хата" на Подолі в Києві знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом. Очевидцем трагедії стала студентка Аліна Кругляковская.

Також нагадаємо, що під Одесою чоловік через ревнощі каменем убив свого друга і викинув тіло в річку. В Одеській області чоловік вбив свого друга, загорнув тіло в килим і викинув у річку.