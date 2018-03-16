Девушка училась на первом курсе

16 марта в Черновцах внезапно умерла студентка. Девушка училась на первом курсе филологического факультета ЧНУ. Умершую звали Галина Тимчий. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Отмечается, что студенка болела астмой еще с детства.

"Внезапно, до боли досрочно ушла из жизни Галина Тимчий - юная девушка, студентка I курса филологического факультета. 16 марта 2018 оборвалась ее короткая жизнь. С детства она болела астмой. К сожалению, словами трудно залечить на сердце страшную рану от потери, однако светлые воспоминания об этой девушке навсегда останутся в нашем сердце. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и однокурсникам покойной ", - сказано сообщении на сайте ЧНУ.

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