"Чотири дефіцитні шашки": екс-начальник прес-центру АТО викрив черговий фейк сепаратистів

Колаж РБК-Україна

Блогер вказав на кілька важливих моментів

Екс-начальник прес-центру АТО, блогер Роман Туровець викрив черговий фейковий ролик про те, як СБУ нібито руйнує добровольчі підрозділи на Донбасі. Про це Туровець написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що після виходу ролика в мережі з'явилася нова інформація про те, що нібито він був знятий за наказом командувача ООС Сергія Наева.

Блогер звернув увагу на слова, які вживалися у відео і пояснив, що в лексиконі українських військових відсутній вираз "тренувальна база ВСУ".

Про Наева Туровець написав так: "Наказ на його зйомки віддав особисто командувач ООС генерал Наев". Намагаюся згадати, а де в ООС є навчальні центри, якими командує Наев? Навіть не так: де є навчальні центри, якими командує Наев? Гей, режисер! Ну не можна ж так лажати".

Скріншот фото (facebook.com/Роман Туровець)

Крім того, блогер звернув увагу і на діалоги, в яких згадувалися димові шашки, а також вираз "Е***ні бандерівці".

"Особлива увага приділялася фразі "Е***ні бандерівці". Через неї ми чотири рази перезнімали і витратили в порожню чотири димові шашки", - процитував Туровець учасників ролика.

І наостанок, Туровець акцентував увагу на тому, що автори фейкового відео повідомили, що військові отримали наказ створити ролик, "щоб президент переконався в тому, що війною на Донбасі краще керують військові, ніж співробітники СБУ".

Блогер пише, що цей факт також видає творців фейку, так як Президент України давно підписав указ про зміну формату операції на Донбасі.

"І це після того, як президент вже сто раз переконався в цьому і підписав указ про зміну формату операції на Донбасі? Дуже порадувало про "витратили в порожню чотири димові шашки". Чотири дефіцитні шашки! Стільки збитків для держави і підрозділи! Молодець "солдат ВСУ", піклується про збереження військового майна!" - додав Туровець.

Скріншот фото (facebook.com/Роман Туровець)

До речі, раніше ми писали про те, що АТОшник розказав, як українці використовували фейки росСМИ на свою користь.

А також повідомляли про те, що росСМИ викрили у новому фейку.

Відео: РБК-Україна