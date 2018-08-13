"Четыре дефицитные шашки": экс-начальник пресс-центра АТО разоблачил очередной фейк сепаратистов

Коллаж РБК-Украина

Блогер указал на несколько важных моментов

Экс-начальник пресс-центра АТО, блогер Роман Туровец разоблачил очередной фейковый ролик о том, как СБУ якобы разоружает добровольческие подразделения на Донбассе. Об этом Туровец написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что после выхода ролика в сети появилась новая информация о том, что якобы он был снят по приказу командующего ООС Сергея Наева.

Блогер обратил внимание на слова, которые употреблялись в видео и объяснил, что в лексиконе украинских военных отсутствует выражение "тренировочная база ВСУ".

Про Наева Туровец написал так: "Приказ на его съёмки отдал лично командующий ООС генерал Наев". Пытаюсь вспомнить, а где в ООС есть учебные центры, которыми командует Наев? Даже не так: где вообще есть учебные центры, которыми командует Наев? Эй, режиссер! Ну нельзя же так лажать".

Скриншот фото (facebook.com/Роман Туровец)

Кроме того, блогер обратил внимание и на диалоги, в которых упоминались дымовые шашки, а также выражение "Е***ые бандеровцы".

"Особое внимание уделялось фразе "Е***ые бандеровцы". Из-за неё мы четыре раза переснимали и потратили в пустую четыре дымовые шашки", - процитировал Туровец участников ролика.

И напоследок, Туровец акцентировал внимание на том, что авторы фейкового видео сообщили, что военные получили приказ создать ролик, "чтобы президент убедился в том, что войной на Донбассе лучше руководят военные, чем сотрудники СБУ".

Блогер пишет, что этот факт также выдает создателей фейка, так как Президент Украины давно подписал указ об изменении формата операции на Донбассе.

"И это после того, как президент уже сто раз убедился в этом и подписал указ об изменении формата операции на Донбассе? Очень порадовало о "потратили в пустую четыре дымовые шашки". Четыре дефицитные шашки! Столько убытков для государства и подразделения! Молодец "солдат ВСУ", заботится о сохранении военного имущества!" - добавил Туровец.

Скриншот фото (facebook.com/Роман Туровец)

Кстати, ранее мы писали о том, что АТОшник расказал, как украинцы использовали фейки росСМИ на свою пользу.

А также сообщали о том, что росСМИ уличили в новом фейке.

Видео: РБК-Украина