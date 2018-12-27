"Щоб тебе чоловік кинув!": в харківському супермаркеті розгорівся скандал

Колаж РБК-Україна

Після словесної перепалки відвідувачки почали кидатися одна на одну з кулаками

26 грудня у харківському супермаркеті на Салтівці між трьома жінками виникла сутичка: одна з дівчат штовхнула мати з донькою, що стало причиною сварки. Відео бійки було опубліковано на сторінці "Харків Report" в соціальній мережі Facebook.

На ролику видно, як харків'янки зіткнулися у словесній перепалці, а після і зовсім почали кидатися з кулаками. "Щоб тебе чоловік кинув і дітей не було", - проклинали одна одну учасниці конфлікту.

Відео: (facebook.com/kharkivreport)

Також видно, як в кінці ролика одна з дівчат кидає продукти в камеру, щоб вибити її з рук. Користувачі відреагували на ролик, зазначивши неблагоразумность вчинку:

"Що за народ... неадекватні", - написав один з коментаторів.

Скріншот коментарів: (facebook.com/kharkivreport)

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