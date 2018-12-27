ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Щоб тебе чоловік кинув!": в харківському супермаркеті розгорівся скандал

STYLERЖиття    27.12.2018 - 14:54
"Щоб тебе чоловік кинув!": в харківському супермаркеті розгорівся скандал
Колаж РБК-Україна

Після словесної перепалки відвідувачки почали кидатися одна на одну з кулаками

26 грудня у харківському супермаркеті на Салтівці між трьома жінками виникла сутичка: одна з дівчат штовхнула мати з донькою, що стало причиною сварки. Відео бійки було опубліковано на сторінці "Харків Report" в соціальній мережі Facebook.

На ролику видно, як харків'янки зіткнулися у словесній перепалці, а після і зовсім почали кидатися з кулаками. "Щоб тебе чоловік кинув і дітей не було", - проклинали одна одну учасниці конфлікту.

Відео: (facebook.com/kharkivreport)

Також видно, як в кінці ролика одна з дівчат кидає продукти в камеру, щоб вибити її з рук. Користувачі відреагували на ролик, зазначивши неблагоразумность вчинку:

"Що за народ... неадекватні", - написав один з коментаторів.

&quot;Щоб тебе чоловік кинув!&quot;: в харківському супермаркеті розгорівся скандал

Скріншот коментарів: (facebook.com/kharkivreport)

Нагадаємо, що у Києві викрадачі авто побилися з патрульними. Під час затримання зловмисники спровокували бійку, в результаті якої працівник патрульної поліції отримав тілесні ушкодження.

Ми писали, що нардеп прокоментував бійку з Олександром Семченко. Ігор Мосійчук, за участю якого сталася бійка прокоментував причину бійки. Він стверджує, що Олександр Семченко заслужив такого ставлення, оскільки неодноразово принижував Україну і насміхався над українськими воїнами.

Ми повідомляли, що народні депутати Олег Барна та Юрій Левченко побилися під час дискусії на телеканалі "Рада". При цьому парламентарії розгромили студію, пошкодивши телевізійне обладнання.

Також ми повідомляли про те, що Червоненко і Рибчинський у прямому ефірі влаштували розбірки, обзиваючи один одного "вівцею" і "нульовим барабаном".

"Бидло-ураган": у львівській електричці хулігани били людей У Києві перехожий з ножем і продавець з сокирою влаштували бійку через ялинку
Новини України бійка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся