''Чтоб тебя муж бросил!": в харьковском супермаркете разгорелся скандал

Коллаж РБК-Украина

После словесной перепалки посетительницы начали кидаться друг на друга с кулаками

26 декабря в харьковском супермаркете на Салтовке между тремя женщинами возникла стычка: одна из девушек толкнула мать с дочкой, что стало причиной ссоры. Видео потасовки было опубликовано на странице "Харків Report" в социальной сети Facebook.

На ролике видно, как харьковчанки столкнулись в словесной перепалке, а после и вовсе начали кидаться с кулаками. "Чтобы тебя муж бросил и детей не было", - проклинали друг друга участницы конфликта.

Видео: (facebook.com/kharkivreport)

Также видно, как в конце ролика одна из девушек кидает продукты в камеру, чтобы выбить ее из рук. Пользователи отреагировали на ролик, отметив неблагоразумность поступка:

"Что за народ... неадекватные", - написал один из комментаторов.

Скриншот комментариев: (facebook.com/kharkivreport)

Напомним, что в Киеве угонщики авто подрались с патрульными. Во время задержания злоумышленники спровоцировали драку, в результате которой работник патрульной полиции получил телесные повреждения.

Мы писали, что нардеп прокомментировал драку с Александром Семченко. Игорь Мосийчук, с участием которого произошла драка, прокомментировал причину потасовки. Он утверждает, что Александр Семченко заслужил подобного отношения, поскольку неоднократно унижал Украину и насмехался над украинскими воинами.

Мы сообщали, что народные депутаты Олег Барна и Юрий Левченко подрались во время дискуссии на телеканале "Рада". При этом парламентарии разгромили студию, повредив телевизионное оборудование.

Также мы сообщали о том, что Червоненко и Рыбчинский в прямом эфире устроили разборки, обзывая друг друга "овцой" и "нулевым барабаном".