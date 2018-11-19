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"Та пішов ти...": у Мелітополі маршрутник принизив ветерана АТО

STYLERЖиття    19.11.2018 - 10:56
"Та пішов ти...": у Мелітополі маршрутник принизив ветерана АТО
Колаж РБК-Україна

Посвідчення учасника бойових дій викликало у водія агресію і злість

У Мелітополі водій маршрутки №6 обматюкав учасника бойових дій на Донбасі Ігоря Лисенка, вимагаючи оплату за проїзд.

"Я зайшов в маршрутку і показав посвідчення УБД. А в мою адресу сходу мати пішли і відмова везти по пільзі. Я намагався з'ясувати прізвище у водія, а він мені у відповідь: "Та пішов ти...". Лаятися з ним я не став", - розповів ветеран в коментарі "РІА Мелітополь".

За його словами, у салоні маршрутки було небагато людей, тому, чим мотивована відмова водія, Ігор "поняття не має".

"Щоранку їжджу на роботу за УБД, водії нормально до цього ставляться. В "шістці" їжджу не часто. Але таке хамство з матом від водія чую вперше", - сказав він і додав, що все ж заплатив 5 грн за проїзд, так як поспішав на службу і не було часу на з'ясування відносин.

Але зараз Лисенко має намір звертатися з претензією в транспортний відділ виконкому.

Зазначимо, що користувачів мережі розлютив вчинок водія маршрутки.

"Матюкати АТОшника... Наслідки бувають дуже непередбачуваними", - написав один юзер.

"Бажаю цьому маршрутчику працювати на своєму кориті номер шість у "луга*донії", - зауважив другий.

Раніше в одній з маршруток Мелітополя шофер обматюкав чоловіка, жбурнувши в нього грошима за те, що той заплатив за проїзд монетами.

Також ми писали про те, що в Києві неадекватний маршрутник вигнав із салону матір з немовлям.

Відео: РБК-Україна

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